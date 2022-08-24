Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Онколог назвал пугающее последствие стресса и депрессии

Lenta.ruиещё 1

Стресс запускает механизм подавления защитного уровня организма, что может привести к пугающим последствиям, рассказал онколог-маммолог Данаил Назлиев. В своем Telegram-канале он предупредил о возможности возникновении рака из-за депрессии.

Онколог назвал пугающее последствие стресса и депрессии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время сильного горя надпочечники вырабатывают гормон кортизол, а он в свою очередь высвобождает другие гормоны, включая адреналин. Адреналин способен снижать иммунную защиту и тогда организм хуже борется с инфекциями и болезнями, пояснил реакцию организма на стресс онколог-маммолог. В медицине это называется триггерным эффектом, добавил он.

«Вот почему люди, которые находятся в стрессе или испытывают сильное горе, чаще заболевают онкологией. Триггерный эффект — причина, по которой так важно найти способы справиться со стрессом и горем»,

— прокомментировал врач.

Существует много способов побороть стресс и справиться с горем, успокоил Назлиев. По его словам, некоторым людям помогает общение с друзьями или консультации со специалистами. Кто-то борется с депрессией ведением дневника или с помощью медитации. Неважно, к каким методам прибегать, главное — справиться с негативными эмоциями ради здоровья, отметил онколог-маммолог.

Ранее Данаил Назлиев рассказал об опасном заболевании груди у молодых женщин. Он отметил, что фиброаденома — не злокачественная опухоль, но за ней может прятаться рак.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители