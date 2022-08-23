Пресбиопия, «старческое зрение». Делать операцию или нет?

Когда вам за 40, становится все труднее видеть вблизи, но вы можете прекрасно видеть вдаль. Это называется пресбиопия. Несмотря на сложное название, это не болезнь, а естественная часть процесса старения. По оценкам экспертов, к 2050 году около 1,8 миллиарда человек будут страдать пресбиопией. Что же выбрать: начать носить очки или сделать операцию? Об этом мы спросили врача-офтальмолога, д. м. н., руководителя офтальмологической клиники «Сфера» Эрику Эскину.

Пресбиопию часто путают с дальнозоркостью, но это разные вещи. Пресбиопия возникает, когда естественный хрусталик глаза становится менее гибким и не позволяет фокусироваться на объектах вблизи, иными словами, нарушается аккомодация Дальнозоркость же возникает при особой форме глазного яблока, из-за которой световые лучи неправильно фокусируются после того, как они попали в глаз.

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Какие симптомы характерны для пресбиопии? Вы держите книгу или газету на расстоянии вытянутой руки. Затуманенное зрение на нормальном расстоянии чтения. Головные боли или усталость от работы на близком расстоянии.

Однако диагностировать пресбиопию может только врач-офтальмолог после тщательного осмотра.

Выбор очков и линз

Лекарства от пресбиопии нет. Но есть способы, как сделать свою жизнь более комфортной. Например, можно использовать бифокальные очки, когда верхняя часть линзы корректирует зрение вдаль, а нижняя помогает видеть объекты вблизи.

Прогрессивные линзы в очках похожи на бифокальные, но здесь на оптике будут абсолютно не заметны границы зон — невооруженным взглядом невозможно различить переход от одной кривизны линзы к другой.

Контактные линзы также могут помочь при пресбиопии. Вы можете попробовать мультифокальные линзы, . С такими линзами вы фактически будете использовать ближнее и дальнее зрение одновременно — ваш мозг будет учится автоматически выбирать правильный фокус.

Есть также возможность использовать монофокальные контактные линзы для коррекции пресбиопии. В этом случае корректируют один глаз для зрения вдаль, а другой — для зрения вблизи. Иногда с такими линзами пациенты могут замечать, ослабление стереоскопического — объемного зрения.

Операции

В отличие от всех других аномалий рефракции (близорукости, дальнозоркости и астигматизма), коррекция пресбиопии остается сложной задачей для хирурга, и полностью избавиться от нее, к сожалению, не получится.

Замена хрусталика

Если говорить об оперативных вмешательствах (рефракционная хирургия), то здесь некоторым людям с пресбиопией можно заменить хрусталик на искусственный, Для этой цели используют как мультифокальные искусственные хрусталики, так и такие, которе обладает углубленным фокусом. Это означает, что врач хирургическим путем поместит имплантаты в глаза пациенту. Такой метод подходит для людей с пресбиопией, у которых не было операции по удалению катаракты.

Моновижн

Еще один метод коррекции называется Моновижн. Он поможет исправить зрение на 1–1,5 диоптрии. После хирургического вмешательства один глаз будет работать для того, чтобы смотреть вдаль, а другой — вблизи.

PresbyMAX или аналогичные методы лазерной коррекции зрения.

Есть и другой способ рефракционной хирургии — с помощью эксимерного лазера. Он является одним из наиболее часто используемых методов хирургической коррекции пресбиопии без катаракты. Оба глаза настраиваются на ближнее и дальнее зрение, что обеспечивает хороший стереоскопический обзор.

Стоит помнить, что на роговице формируется новая сложная оптика. Поэтому после всех операций пациенту требуется период адаптации, который может занять от 2 недель до 6 месяцев. Мозг должен привыкнуть к новой оптике.