Врач перечислила преследующие детей на каникулах болезни

Во время летних каникул дети часто болеют ангиной, кишечными инфекциями, чесоткой, рассказала педиатр «СМ-Клиника» Варвара Рынейская. «Ленте.ру» она перечислила и другие болезни, преследующие детей на каникулах, и объяснила, почему после отдыха родители должны привести ребенка на осмотр врача.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Педиатр обратила внимание, что перед началом учебного года в школе или при возвращении в детский сад ребенка должны осмотреть педиатр и профильные специалисты, чтобы вовремя выявить скрытые болезни и инфекции.

Видео дня

«На приеме педиатр осмотрит кожные покровы на наличие новообразований, бородавок, кандидозных моллюсков, чесотки. С этими заболеваниями может встретиться любой ребенок, который, например, посещал бассейн в отеле. Кроме того, для детского сада обязателен анализ кала на яйца глист и соскоб на энтеробиоз», — пояснила Рынейская.

Во многих регионах страны есть очаги клещевого вирусного энцефалита и других эндемичных инфекций. Поэтому при подозрении на укус клеща ребенка направят на осмотр к инфекционисту или дерматологу, а также на сдачу анализов, добавила она.

Зачастую с дач и курортов дети возвращаются с ангиной, энтеровирусными и кишечными инфекциями, которые сами по себе могут протекать тяжело и давать осложнения, отметила педиатр. К тому же из-за экзотической незнакомой еды, которую дети пробуют в поездках, у них могут случаться поносы и запоры, аллергические реакции разного типа.

Летом дети особенно много времени проводят с гаджетами в руках, эта нагрузка на глаза не проходит бесследно. Поэтому перед началом учебного года педиатр рекомендовала пройти осмотр окулиста.

Бывает, что за лето дети резко вытягиваются, и у них начинаются так называемые боли роста, когда кости уже выросли, а мышцы с сухожилиями не успели растянуться вслед за скелетом. В этом случае требуется специальная терапия под наблюдением педиатра и ортопеда, отметила врач.