Прием гормонов: как не навредить себе во время климакса

Сохранить здоровье, продлить молодость и красоту, наслаждаясь каждым моментом жизни, можно без оглядки на возраст. А поскольку красота внешняя и внутреннее благополучие очень тесно связаны, то гормонотерапия в состоянии сохранить и молодость кожи, и изящество силуэта, и пышность прически. О нюансах приема гормональных препаратах "Рамблеру" рассказывает врач-гинеколог, кандидат медицинских наук и автор книги "Когда гормоны в дефиците: как поддержать работу организма" Лидия Федосова.

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Эффективность и безопасность приема гормональных препаратов, по словам эксперта, в большой степени зависят от состояния организма. И едва ли не главным моментом здесь является объем жировой ткани, которую порой называют самым крупным эндокринным органом в теле человека, ведь она способна продуцировать гормоны.

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Каждый из половых гормонов в действительности представляет собой целую группу гормонов. Так, эстроген представлен тремя типами: эстрадиолом, эстриолом и эстроном.

Эстрадиол отвечает за все положительные эффекты: здоровая кожа, увлажненные слизистые, ясность ума, отсутствие инсулинорезистентности, хороший тонус сосудов и многое другое. Действие эстриола распространяется в основном на мочеполовой тракт и кишечник. Он очень благотворно влияет на слизистые оболочки половых путей и делает комфортной сексуальную жизнь. Симптомы недержания мочи и рецедивирующий цистит говорят о нехватке именно эстриола.

Лидия Федосова Врач гинеколог-эндокринолог, маммолог, врач УЗИ, репродуктолог, кандидат медицинских наук, член Российской ассоциации репродукции человека, эксперт телеканала "Доктор".

Третий тип эстрогена — эстрон — продуцируется жировой тканью, и это самый коварный из эстрогенов, поскольку воздействует на те рецепторы, которые приводят к возникновению проблем в женском организме. Вместо того чтобы бояться рака, надо бояться действия именно этого гормона, отметила Федосова.

Когда угасает выработка яичниками главного эстрогена эстрадиола, на первый план выходит эстрон, который вызывает пролиферацию тканей, избыточное деление клеток в молочных железах и эндометрии. Этот процесс хаотичен, на него сложно воздействовать, так как у жировой ткани нет "вышестоящего начальника", как, например, у яичников, жизнедеятельностью которых управляют гипофиз, гипоталамус, кора головного мозга. Чем больше в организме жировой ткани, тем активнее вырабатывается эстрон. В лучшем случае это оборачивается возникновением миом, полипов, эндометриоза, мастопатии — доброкачественных опухолей, в худшем — ростом злокачественных образований.



Теперь понятно, насколько важно держать свой вес под контролем. Сбалансированное питание — это не дань моде, это жизненная необходимость. Лидия Федосова Врач гинеколог-эндокринолог, маммолог, врач УЗИ, репродуктолог, кандидат медицинских наук, член Российской ассоциации репродукции человека, эксперт телеканала "Доктор".

Если в организме много жира, значит, в нем много и инсулина, который, помимо всего прочего, также обладает пролиферативным действием. Достоверно известно, что рак молочной железы чаще возникает у женщин, страдающих ожирением, инсулинорезистентностью и испытывающих проблемы с печенью (если к этому добавляется еще и алкоголизм, то тут вообще все плохо). Количество таких больных гораздо выше в этой среде, чем среди тех, кто принимает МГТ.

И вот теперь возвращаясь к вопросу безопасного приема гормонов, следует сказать, что прежде, чем начинать коррекцию гормонального дефицита, нужно привести в порядок свое тело, избавиться от ожирения. Поскольку дело это не быстрое, то стоит начать МГТ, используя наиболее безопасные эстрогенсодержащие препараты для накожного введения, и при этом параллельно продолжать работу над собой.

Здоровье — понятие очень многогранное и комплексное. Невозможно раз и навсегда вылечить какой-то один недуг, не затронув другие проблемы в организме. Хорошее самочувствие (и физическое, и душевное) напоминает гигантский пазл, чтобы собрать который, нужно переворошить целую кучу отдельных частей и в конце концов найти идеальные комбинации. Лидия Федосова Врач гинеколог-эндокринолог, маммолог, врач УЗИ, репродуктолог, кандидат медицинских наук, член Российской ассоциации репродукции человека, эксперт телеканала "Доктор".

Помните, что сбалансированный рацион, здоровье — это про здравый смысл и любовь к себе.