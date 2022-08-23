Прием гормонов: как не навредить себе во время климакса

Сохранить здоровье, продлить молодость и красоту, наслаждаясь каждым моментом жизни, можно без оглядки на возраст. А поскольку красота внешняя и внутреннее благополучие очень тесно связаны, то гормонотерапия в состоянии сохранить и молодость кожи, и изящество силуэта, и пышность прически. О нюансах приема гормональных препаратах "Рамблеру" рассказывает врач-гинеколог, кандидат медицинских наук и автор книги "Когда гормоны в дефиците: как поддержать работу организма" Лидия Федосова.
Эффективность и безопасность приема гормональных препаратов, по словам эксперта, в большой степени зависят от состояния организма. И едва ли не главным моментом здесь является объем жировой ткани, которую порой называют самым крупным эндокринным органом в теле человека, ведь она способна продуцировать гормоны.
Каждый из половых гормонов в действительности представляет собой целую группу гормонов. Так, эстроген представлен тремя типами: эстрадиолом, эстриолом и эстроном.
Третий тип эстрогена — эстрон — продуцируется жировой тканью, и это самый коварный из эстрогенов, поскольку воздействует на те рецепторы, которые приводят к возникновению проблем в женском организме. Вместо того чтобы бояться рака, надо бояться действия именно этого гормона, отметила Федосова.
Если в организме много жира, значит, в нем много и инсулина, который, помимо всего прочего, также обладает пролиферативным действием. Достоверно известно, что рак молочной железы чаще возникает у женщин, страдающих ожирением, инсулинорезистентностью и испытывающих проблемы с печенью (если к этому добавляется еще и алкоголизм, то тут вообще все плохо). Количество таких больных гораздо выше в этой среде, чем среди тех, кто принимает МГТ.
И вот теперь возвращаясь к вопросу безопасного приема гормонов, следует сказать, что прежде, чем начинать коррекцию гормонального дефицита, нужно привести в порядок свое тело, избавиться от ожирения. Поскольку дело это не быстрое, то стоит начать МГТ, используя наиболее безопасные эстрогенсодержащие препараты для накожного введения, и при этом параллельно продолжать работу над собой.
Помните, что сбалансированный рацион, здоровье — это про здравый смысл и любовь к себе.