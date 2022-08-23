Научно доказано: физические упражнения защищают от Альцгеймера

Группа учёных из Медицинской школы Уэйк Форест обнаружила, что даже менее интенсивные физические упражнения, а не только аэробика могут замедлить ухудшение мышления и памяти у пожилых. Результаты этого исследования были опубликованы в «Журнале Американской медицинской ассоциации».

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Эксперты из Медицинской школы Уэйк Форест проверили, как различная физическая активность влияет на работу мозга пожилых. Для этого они отобрали 296 человек, имеющих проблемы с памятью и ведущих малоподвижный образ жизни, и разделили их на две группы. Первая группа регулярно выполняла аэробные упражнения средней и высокой интенсивности, вторая - упражнения на растяжку, равновесие, диапазон движений (то есть менее интенсивные).

Оказалось, что эти упражнения были полезны для обеих групп людей. Всего участники исследования тратили на тренировки полчаса или больше, при этом занимались они четыре дня в неделю. Спустя год показатели памяти и мышления всех участников нисколько не ухудшились.

Это всё означает, что взрослые, которые мало двигаются и подвержены риску развития старческого слабоумия, могут избежать ухудшения когнитивных функций или замедлить этот процесс. Для этого им нужно регулярно выделять время на спорт.