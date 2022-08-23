Доктор Павлова назвала легкий способ подцепить паразитов

«Она происходит, когда ткани организма (особенно мышцы) перестают адекватно реагировать на инсулин. При этом инсулина в организме много, но он не может инициировать производство белка, который переносит глюкозу в клетки. Соответственно, клетки остаются без энергии», — рассказала эндокринолог. Врач добавила, что в этом случае необходимо сделать анализы крови на инсулин и глюкозу.