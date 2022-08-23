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1 час назад

Доктор Павлова назвала легкий способ подцепить паразитов

Мослентаиещё 1

Людям, которые едят достаточно, но продолжают испытывать чувство голода, врач-эндокринолог Зухра Павлова посоветовала первым делом провериться на наличие паразитов в организме. Легкий способ подцепить их она назвала в своем Telegram-канале.

Доктор Павлова назвала легкий способ подцепить паразитов
Фото: МослентаМослента

«Паразитов сейчас подцепить несложно, особенно если увлекаетесь суши и прочими блюдами без тепловой обработки», — заявила Павлова. По ее словам, нужно сдать анализы — сначала клинический анализ крови. «Потом доктор, возможно, назначит уточняющие исследования или снимет вопрос», — добавила она.

Вторая вероятная причина неутолимого голода — инсулинорезистентность, продолжила Павлова.

«Она происходит, когда ткани организма (особенно мышцы) перестают адекватно реагировать на инсулин. При этом инсулина в организме много, но он не может инициировать производство белка, который переносит глюкозу в клетки. Соответственно, клетки остаются без энергии», — рассказала эндокринолог. Врач добавила, что в этом случае необходимо сделать анализы крови на инсулин и глюкозу.

Ранее Павлова развеяла популярный миф об арбузах. Специалист порекомендовала следить за их количеством в рационе и не переедать.

Болезни и лекарства,
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