Врач рассказала, как бороться с частыми рецидивами герпеса

У некоторых людей вирус может проявляться несколько раз в год. При частых рецидивах нужно пройти длительное лечение.

Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив. ИД «Волгоградская правда» / архив.

Герпес не излечивается до конца, если он напоминает о себе 5–6 раз за год, необходимо пройти обследование и начать серьезное лечение, пишет NVL. Оно не уничтожит вирус навсегда, но загонит его в ремиссию, рассказала врач Дарья Садовская.

Специалист считает, что в борьбе с герпесом мази бессильны, необходимо в течение шести месяцев или даже года пропить лекарственные препараты, назначенные врачом. После этого важно проследить за количеством обострений заболевания и, исходя из этого, принимать решения.

Доктор рассказала, что герпес может появиться на губах, спине, пальцах и других участках тела. Вирус негативно сказывается на репродуктивной функции людей любого пола. Кроме этого, герпес повышает риск развития болезни Альцгеймера и проблем с щитовидной железой.