Врач-остеопат назвала неочевидные причины боли в шее

Состояние шеи отчасти зависит от формы лица. Кроме того, на шею могут повлиять изменение осанки и опущение органов. Врач-остеопат Екатерина Брагина рассказала, что делать, если мучают боли в шее, и что может послужить их причиной.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Если шея находится в не очень хорошем состоянии, то никакие косметические процедуры не помогут [подтянуть овал лица, выровнять складки]… Помимо эстетики, самая частая жалоба у пациентов – боли в шее»,

– отметила Екатерина Брагина в своем телеграм-канале.

Врач имеет в виду хроническую ноющую или тянущую боль, которая менее интенсивна, носит постоянный или периодический характер. По словам остеопата, причина может быть не в самой шее. Несколько причин могут вызывать неприятные ощущения. Одна из них – это нарушение носового дыхания.

«Чтобы обеспечить нефизиологичное для нас дыхание через рот, организм выстраивает положение для освобождения дыхательных путей»,

– говорит Екатерина Брагина.

Врач отметила: чтобы дышать через рот, человек запрокидывает голову назад, а мышцы задней части шеи укорачиваются и напрягаются. Так нарушается отток крови от черепа, и возникает боль. Осанка, по словам Брагиной, также влияет на состояние шеи. Если человек сутулится, шея будет находиться в нефизиологичном положении, чтобы человек поворачивал голову, обеспечивая себе обзор.