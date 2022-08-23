Советский суперфуд назван средством профилактики опасных болезней

В СССР суперфудом считался рыбий жир. Он был достаточно полезным, однако представлял собой неприятно пахнущую жидкость, рассказал "Ленте.ру" санитарный врач, эпидемиолог Николай Дубинин.

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На сегодняшний день, по словам медика, препарат представляет собой экстракт, но чаще – капсулы, поэтому применять его стало удобнее. Заменой этому лекарству являются рыба, морепродукты, грецкие орехи, льняное и рапсовое масло.

"Полинасыщенные жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, влияют на образование в организме биологически активных веществ (тканевых гормонов), которые способствуют обмену веществ", – подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что рыбий жир используют для лечения и профилактики атеросклероза, ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности. Употребление этой добавки также помогает понижать артериальное давление, снимать воспаление и уменьшать симптомы ревматоидного артрита.

Дубинин отметил, что рыбий жир усваивается почти на 100%, кроме того, у него практически нет противопоказаний, а побочные эффекты несильно выражены.

"После применения препарата может появиться неприятный запах изо рта, неприятный запах пота, головная боль, изжога, тошнота или диарея", – предупредил медик.

Он уточнил, что при аллергии на рыбу и морепродукты перед применением этой добавки необходимо проконсультироваться со специалистом.

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