Врач предупредила о возможном влиянии смога на психику

Смог может оказывать токсическое влияние на организм, вызывать ощущение нехватки воздуха и провоцировать панические атаки. Об этом журналистам сообщила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.
«Смог отрицательно влияет на организм человека. Большой объем диоксида серы, солей свинца, других составляющих, содержащихся в продуктах горения, всасываясь через ворсинки бронхо-легочной системы, слизистую носа, попадает в организм и оказывает токсическое воздействие на него. Кроме этого, вдыхание смога чревато психосоматическими изменениями в организме - у людей могут появиться панические атаки, ощущения нехватки воздуха, бронхоспазма. В таких случаях многие обращаются к врачу, на приеме у которого выясняется, что испытываемые симптомы - не физиологической природы», - пояснила Малиновская.
По ее словам, смог особенно вреден для детей, пожилых людей и беременных. Врач рекомендовала чаще проводить дома влажную уборку, протирать пыль, вешать влажную марлю на окна, включать кондиционер или увлажнитель воздуха. Также стоит реже выходить на улицу.
«Если есть необходимость выйти на воздух - лучше это делать в маске или респираторе. И помните: наибольший урон смог наносит растущему организму, поэтому желательно максимально ограничить время пребывания детей на улице. Найдите им интересное занятие дома», - заключила Малиновская.
Смог в Москве и области наблюдается с 17 августа, причиной дымки и запаха гари стали природные пожары в Рязанской области.