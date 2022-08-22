Врач предупредила о возможном влиянии смога на психику

«Смог отрицательно влияет на организм человека. Большой объем диоксида серы, солей свинца, других составляющих, содержащихся в продуктах горения, всасываясь через ворсинки бронхо-легочной системы, слизистую носа, попадает в организм и оказывает токсическое воздействие на него. Кроме этого, вдыхание смога чревато психосоматическими изменениями в организме - у людей могут появиться панические атаки, ощущения нехватки воздуха, бронхоспазма. В таких случаях многие обращаются к врачу, на приеме у которого выясняется, что испытываемые симптомы - не физиологической природы», - пояснила Малиновская.