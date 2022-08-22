Какие витамины реально повышают риск инсультов

Витамины и полезные добавки могут быть жизненно важны для тех, кому нужно получить недостающие элементы органическим путем. Чаще всего дефициты восстанавливаются и организм постепенно реагирует на изменения. Но исследования показывают, что на самом деле прием некоторых витаминов может поставить под угрозу ваше здоровье. Подробнее об этом читайте в материале “Рамблера”.

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Исследование американских ученых, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine в 2019 году, обнаружило связь между некоторыми типами таблеток, сочетающих витамин D и кальций и инсультами . Исследователи считают, что это сочетание может вызвать атеросклероз — заболевание, которое возникает, когда жировые вещества накапливаются в артериях. Если не лечить болезнь, приток крови к сердцу или мозгу может быть заблокирован. В конечном итоге это вызовет инсульты или сердечные приступы.

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В рамках исследования команда рассмотрела 277 рандомизированных контролируемых испытаний, в которых участвовало почти миллион человек.

Было проанализировано влияние 16 различных витаминных добавок и определенных продуктов на смертность и сердечные проблемы.

Было обнаружено, что сокращение потребления соли и употребление жирных кислот омега-3, таких как жирная рыба, помогает предотвратить сердечные заболевания. Поэтому ученые сделали вывод, что фолиевая кислота может защитить от инсульта.

Однако исследования показали, что добавки с витамином D и кальцием, повышают риск инсульта на 17 процентов.

«Кальций и витамин D увеличивают риск инсульта. Другие пищевые добавки, такие как витамин B6, витамин A, поливитамины, антиоксиданты и железо, а также диетические вмешательства, такие как снижение потребления жиров, не оказали существенного влияния на смертность или результат сердечно-сосудистых заболеваний», — говорится в исследовании.

Добавки, сочетающие кальций с витамином D, обычно принимают для улучшения здоровья костей — пожилые люди, для которых риск инсульта более вероятен.

Доктор Сафи Хан, руководивший исследованием в Университете Западной Вирджинии, объяснил: «Сочетание кальция и витамина D было связано с более высоким риском инсульта».

При этом можно восполнить дефициты этих элементов и без употребления витаминных добавок. Так, можно увеличить потребление кальция через пищу. В список продуктов с высоким содержанием кальция входят:

Молочные продукты

Зеленые листовые овощи, капуста

Хлеб и все, что сделано из обогащенной муки

Витамин D мы в основном получаем с солнечным светом. Однако его также можно найти в пище: