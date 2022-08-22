Врач предупредила о вреде капель в нос

Частое использование назальных капель и спреев может сформировать зависимость и оказать негативное влияние на здоровье. Об этом в интервью изданию «Утро.ru» рассказала отоларинголог Яна Новикова.

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Специалист напомнила, что сосудосуживающие препараты, облегчающие дыхание в носоглотке, лишь на какой-то период времени способны снимать симптоматику и не имеют никакого лечебного эффекта. Через некоторое время после регулярного применения таких капель сосуды носа перестают самостоятельно сокращаться и находятся в расширенном состоянии. Слизистая отекает, носовое дыхание нарушается, и организм страдает от недостатка кислорода.

Кроме того, по словам медика, применение капель вызывает и психологическую зависимость, привыкание формируется уже через две недели. Человеку кажется, что без капель он не может нормально спать, и потому он постоянно увеличивает дозу.