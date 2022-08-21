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1 час назад

Терапевт дала пять советов по защите суставов от артрита

Вечерняя Москва

Терапевт Ирина Андреева заявила, что даже в пожилом возрасте можно успешно бороться с артритом.

Терапевт дала пять советов по защите суставов от артрита
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Некоторое ухудшение состояния с возрастом неизбежно. Мы можем многое сделать, чтобы защитить наши суставы и свести к минимуму проблемы с возрастом, — сказала специалист.

Однако принятие мер по снижению веса и воспалений, а также улучшению уровня активности и осанки не только поможет защитить суставы и обеспечить их будущее, но и приведет к заметному улучшению здоровья. Среди упражнений терапевт выделила плавание, ходьбу, приседания и растяжку.

Кроме того, врач посоветовала совмещать активности для лучшего эффекта. Также специалист подчеркнула, что в борьбе с артритом поможет противовоспалительная диета: овощи, фрукты, семечки, бобовые и жирная рыба. Помимо этого, Андреева рекомендовала следить за своей осанкой и лишним весом, передает «МедикФорум».

Диетолог Елена Соломатина рассказала об идеальном рационе при артрите. Недуг является аутоиммунным заболеванием воспалительного характера, поэтому при таком диагнозе следует убрать из рациона продукты, которые поддерживают в организме воспалительные процессы.

Кроме того, страдающим от артрита людям запрещено употреблять богатые пуринами напитки — кофе, какао или крепкие чаи, поскольку соли мочевой кислоты могут разрушать суставы.

Болезни и лекарства,Елена Соломатина,Ирина Андреева,
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