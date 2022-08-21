Препарат для лечения анемии стал самым дорогим в мире

правление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило препарат Зинтегло для генной терапии одного из редких видов анемии от компании Bluebird bio. Об этом сообщает Reuters.

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По данным Bluebird Bio, в США проживает порядка 1,5 тысячи человек с бета-талассемией, которые смогут начать лечение препаратом Зинтегло (Zynteglo) в конце 2022 года. Один укол будет стоить $2,8 миллиона, его достаточно для полного избавления от симптомов. Правда, инъекции будут предшествовать 70-90 дней, необходимых для подготовки лекарства.

Бета-талассемия — это наследственная болезнь, которую вызывают несколько разных мутаций, из-за которых снижается выработка гемоглобина в эритроцитах.

Зинтегло — препарат для генной терапии. Его применение предполагает изъятие клеток костного мозга и внедрение им «правильной» версии гена, ответственного за возникновение бета-талассемии. Затем клетки вводят обратно в костный мозг пациента. У 32 из 36 больных, которые участвовали в испытаниях, клетки стали производить нормальное количество гемоглобина, и пациенты стали полностью независимы от переливаний крови.

FDA предупредило о потенциальном риске возникновения рака крови, связанного с применением терапии. Но во время клинических испытаний таких случаев не наблюдалось, как и других серьезных побочных эффектов. Несмотря на дороговизну лечения, оно может оказаться выгоднее, чем частые переливания крови в течение всей жизни, стоимость которых в компании оценили в $6,4 миллиона долларов.