Ходить босиком - полезно для головы

Оказалось, что ходить босиком полезно и для кровоснабжения головного мозга. Теперь босохождение признано профилактикой склероза и болезни Альцгеймера.

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В городе ходить босиком по асфальту, рискуя наступить на осколок стекла, окурок или острый камешек, любителей найдется немного. Но ничто не мешает в теплое время года ходить босиком по своей квартире, по пляжу, по натоптанной тропинке в лесу или на даче.

На стопе множество биологически активных точек. На пятках буквально проецируются все наши внутренние органы, системы организма и головной мозг. Ходьба босиком, как мягкий массаж, активирует их и способствует нормальной работе.

Врачи рекомендуют ходить босиком по округлой гальке, по траве и по песку. Если же выехать на пляж или в парк нет никакой возможности, просто насыпьте в тазик фасоль и походите по ней. Здоровее будете!

В Чехии в последние годы стали очень популярны специальные тропы «для восприятия мира через босые ноги». Сегодня в Чешской Республике более 50 подобных троп. В принципе, ничто не мешает устроить такие же тропы в российских парках: там просто чередуются участки с округлыми камешками с песком, утоптанной глиной, сосновыми иголками и другими шероховатыми поверхностями. И ходить по этим «босоногим дорожкам» не только очень приятно, но и полезно для здоровья.

Ходьба босиком избавляет от пяточных шпор, мозолей, искривления пальцев от неудобной обуви, благотворно действует на сердце и всю систему кровоснабжения, помогает улучшить осанку.