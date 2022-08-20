Ходить босиком - полезно для головы

Оказалось, что ходить босиком полезно и для кровоснабжения головного мозга. Теперь босохождение признано профилактикой склероза и болезни Альцгеймера.
В городе ходить босиком по асфальту, рискуя наступить на осколок стекла, окурок или острый камешек, любителей найдется немного. Но ничто не мешает в теплое время года ходить босиком по своей квартире, по пляжу, по натоптанной тропинке в лесу или на даче.
На стопе множество биологически активных точек. На пятках буквально проецируются все наши внутренние органы, системы организма и головной мозг. Ходьба босиком, как мягкий массаж, активирует их и способствует нормальной работе.
Врачи рекомендуют ходить босиком по округлой гальке, по траве и по песку. Если же выехать на пляж или в парк нет никакой возможности, просто насыпьте в тазик фасоль и походите по ней. Здоровее будете!
В Чехии в последние годы стали очень популярны специальные тропы «для восприятия мира через босые ноги». Сегодня в Чешской Республике более 50 подобных троп. В принципе, ничто не мешает устроить такие же тропы в российских парках: там просто чередуются участки с округлыми камешками с песком, утоптанной глиной, сосновыми иголками и другими шероховатыми поверхностями. И ходить по этим «босоногим дорожкам» не только очень приятно, но и полезно для здоровья.
Ходьба босиком избавляет от пяточных шпор, мозолей, искривления пальцев от неудобной обуви, благотворно действует на сердце и всю систему кровоснабжения, помогает улучшить осанку.
Кроме того, ходьба босиком летом рекомендуется людям, страдающим от грибковых поражений стоп. Грибки и заболевания кожи любят влажную среду: ноги чаще потеют в тесной и закрытой обуви. А проветривание и теплый песок, теплая галька убивают вредные грибки и утолщают кожу на стопах, что делает ее менее восприимчивой к вредным микроорганизмам.