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5 часов назад

Россиянам назвали портящие зрение привычки

Lenta.ruиещё 1

Врач-офтальмолог Центра офтальмологии МЕДСИ Дарья Левина назвала пять привычек, которые портят зрение. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Россиянам назвали портящие зрение привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, к серьезным проблемам могут привести чтение лежа, неправильное ношение линз, постоянное использование телефона, игнорирование условий труда и покупка некачественных солнцезащитных очков.

Российский медик отметила, что глаза могут утомляться, поскольку лежа на спине сложно сохранять постоянное расстояние между ними и книгой. Сообщается, что когда человек лежит на животе, нарушается работа дыхательной системы, а на боку — большая нагрузка приходится на позвоночник.

Левина подчеркнула необходимость смывать вечером косметику и снимать на ночь линзы. Врач посоветовала давать глазам возможность отдохнуть. Например, делать небольшую гимнастику: смотреть сначала перед собой, а потом вдаль.

Офтальмолог также порекомендовала не пренебрегать условиями труда и работать в максимально освещенном кабинете.

Ранее 16 августа эксперты рассказали, что пластические операции на веках не представляют угрозу для зрения.

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