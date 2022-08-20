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2 часа назад

Кардиолог рассказал о риске сердечного приступа из-за молочных коктейлей

Вечерняя Москва

Кровеносные сосуды лежат в основе многих важных процессов в организме. Употребление молочного коктейля с высоким содержанием жиров приводит к тому, что сосуды становятся жесткими, тем самым повышается риск сердечных заболеваний. Об этом сообщил врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

Кардиолог рассказал о риске сердечного приступа из-за молочных коктейлей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

«Через четыре часа после употребления молочного коктейля из цельного молока, взбитых сливок и мороженого у здоровых молодых людей кровеносные сосуды стали более жесткими, а иммунный ответ был похож на тот, что вызван инфекцией»,

— сказал он.

Врач добавил, что жесткие кровеносные сосуды сильно ограничивают кровоток. Кроме того, они оказывают негативное влияние на поступление кислорода в органы, что может привести к образованию тромбов и сердечному приступу.

Для снижения рисков стоит отказаться от повторения коктейля при следующем приеме пищи. По его словам, организм может справиться только с одной порцией напитка, передает «МедикФорум».

До этого Олег Варфоломеев заявил, что резкий заход под воду и принятие холодного душа может вызвать инфаркт у сердечников. Он добавил, что распространенной причиной внезапной закупорки коронарной артерии является образование тромба.

Кроме того, бариатрический хирург воронежской клиники «РЖД-Медицина» Максим Елисеев рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» о том, как определить заболевание вен на ранних этапах.

Болезни и лекарства,Максим Елисеев,
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