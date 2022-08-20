Терапевт рассказала об опасности лени

«Мы должны понимать, что мы вкладываем в понятие слова лень: лень умываться, заниматься физкультурой, пережёвывать пищу. Если мы ленимся правильно питаться, это может принести непоправимый вред здоровью. Лень — это гиподинамия, соответственно, мы набираем вес. Ожирение — бич современного времени, тут и недалеко до сахарного диабета. Лень следить за собой, соблюдать правила гигиены — это тоже вред для здоровья. У тебя ухудшается настроение, тебя никто не любит, и на этой почве могут возникнуть психологические проблемы.