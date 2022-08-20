Терапевт рассказала об опасности лени

За ней могут скрываться психические заболевания. В случае если лень вызывает трудности в жизни, необходимо обратиться к специалисту.
Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявила терапевт Татьяна Романенко. По её словам, лень может быть сигналом ряда тяжёлых заболеваний.
«Мы должны понимать, что мы вкладываем в понятие слова лень: лень умываться, заниматься физкультурой, пережёвывать пищу. Если мы ленимся правильно питаться, это может принести непоправимый вред здоровью. Лень — это гиподинамия, соответственно, мы набираем вес. Ожирение — бич современного времени, тут и недалеко до сахарного диабета. Лень следить за собой, соблюдать правила гигиены — это тоже вред для здоровья. У тебя ухудшается настроение, тебя никто не любит, и на этой почве могут возникнуть психологические проблемы.
Под маской лени может скрываться депрессия, а это то состояние, которое нужно лечить под руководством специалиста. Могут скрываться помимо пограничных состояний и органические заболевания головного мозга, и психиатрические заболевания. Могут быть и опухоли головного мозга. Если ты раньше был педант, а потом внезапно стал лениться — это повод обратиться к врачу».
20 августа отмечается Всемирный день лени. Праздник придумали в Колумбии в 1984 году.