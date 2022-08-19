Как избавиться от постковидного кашля

«Единой схемы борьбы с затяжным кашлем нет, а кому-то может не потребоваться терапия совсем. Одним из эффективных и безопасных способов облегчить своё состояние будет обильное питьё — вода, чай, морсы помогут быстрее восстановиться, а вот сдерживать кашель изо всех сил и пытаться не кашлять — не лучшая идея», — порекомендовала специалист.