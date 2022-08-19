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2 часа назад

Как избавиться от постковидного кашля

Ferra.ru

Врач Ольга Малиновская рассказала о способе, с помощью которого можно избавится от постковидного кашля.

Как избавиться от постковидного кашля
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Она отметила, что не менее 5% людей, переболевших коронавирусом, страдают непродуктивным кашлем, который может не проходить более месяца. Избавиться от этого состояния поможет обельное питьё.

Нужно пить чай, воду, морсы — тот способ, который поможет. К врачу следует обратиться, если к кашлю присоединяются высокая температура и боль в груди. Стоит обследоваться, если кашель серьёзно влияет на качество жизни.

«Единой схемы борьбы с затяжным кашлем нет, а кому-то может не потребоваться терапия совсем. Одним из эффективных и безопасных способов облегчить своё состояние будет обильное питьё — вода, чай, морсы помогут быстрее восстановиться, а вот сдерживать кашель изо всех сил и пытаться не кашлять — не лучшая идея», — порекомендовала специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,Ольга Малиновская,
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