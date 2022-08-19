Удалять родинки летом смертельно опасно

Хирургическое вмешательство в области новообразований в теплое время года грозит серьезными и даже фатальными осложнениями. Родинки, невусы, кератомы, дерматофибромы летом лучше не трогать, даже если у человека созрело желание избавиться от них. Об этом сообщает Infox.ru.

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Как пояснила врач-дерматовенеролог Юлия Андреанова, после операции по удалению родинки все равно остаются небольшие ранки, которые со временем заживают. И пока это происходит, есть риск подхватить через них какую-то опасную инфекцию в кровь. И летом такой риск возрастает многократно.Причем, некоторые инфекции могут привести не только к серьезному заражению, но в некоторых случаях и к печальному исходу жизни.

Поэтому специалист настоятельно рекомендует заниматься родинками осенью или зимой, когда многие вирусы и инфекции пребывают в спящем состоянии.