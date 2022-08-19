Как сохранить здоровье суставов: 5 советов остеопата

Проблемы с суставами у людей после сорока диагностируются настолько часто, что стали уже считаться возрастной нормой. Хотя так ли это?

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Артрозы, остеоартрит, подагра, болезнь Бехтерева и вроде бы банальный хруст в суставах встречаются и у молодых людей. Почему возникают проблемы с суставами и как сохранить их здоровье на долгие годы, рассказал врач-остеопат, кандидат медицинских наук Алесь Улищенко.

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Хруст в суставах норма?

Этот вопрос мне задают очень часто, потому что практически каждый человек сталкивался с хрустом суставов. Скажу сразу, чтобы вы не волновались, чаще это норма, а не патология. Но порой этим звуком организм сигнализирует о серьезных проблемах.

Если хруст возникает редко и в разных суставах, скорее всего, это вариант нормы. Причина может быть просто в том, что в суставной жидкости при движении лопаются пузырьки газа. Хруст в суставе часто говорит о его гипермобильности или избыточной подвижности в том или ином направлении. Она может быть врожденной и приобретенной. Есть люди, которые всю жизнь хрустят суставами, и можно считать это вариантом нормы, как и у детей в момент развития скелета. Однако если внезапно начали хрустеть все суставы, то это может свидетельствовать об изменениях в метаболической сфере, как физиологических, так и при некоторых заболеваниях. А если вас беспокоят не хруст, но и боль — повод для скорейшего обращения к врачу-остеопату.

Почему суставы изнашиваются?

В 90% случаев причина патологии сустава находится не в нем. Только 10% «суставных» сбоев — следствия локальных травм, представляете?

Остеопатия рассматривает наш организм как единое целое и видит причину патологий глубоко в теле. Структура для нее неотделима от функции. Если по каким-то причинам нарушается механика, то страдает и функционал. Проблемы с суставами могут запускать любые дисфункции тела, будь то проблемы с позвоночником, ЖКТ или психосоматические расстройства. Обычно хруст и боль в суставе таза, колена, стопы и пальцев ног вызывают дисфункции таза, а проблемы суставов верхних конечностей — нарушения в грудном и шейном отделе позвоночника. Когда есть проблема, тело ее компенсирует: нагрузка на мышцы и суставы начинает распределяться неравномерно. Нарушается кровоток и иннервация не только проблемного места, но и всего организма, в том числе суставов. В результате их мобильность ухудшается, они быстрее изнашиваются, появляются проблемы.

Как сохранить суставы?

Следите за тем, как вы сидите, когда работаете, как вы ходите и поднимаете тяжести. Неправильная нагрузка на суставы провоцирует проблемы.