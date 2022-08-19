4 неожиданных последствия диабета, о которых мало кто знает

Это заболевание есть у каждого 20-го человека в мире.

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В последние десятилетия по всему миру отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом. По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 40 лет количество людей с таким диагнозом выросло со 108 млн до 422 млн. Сегодня почти у каждого есть родственник или знакомый, страдающий сахарным диабетом. Рассказываем о последствиях заболевания, которые не так очевидны.

Почему развивается сахарный диабет

Основная причина роста заболеваемости — образ жизни:

Какие неочевидные последствия есть у сахарного диабета

Коварство сахарного диабета заключается в том, что, если не контролировать уровень глюкозы в крови, осложнения развиваются постепенно. И могут быть незаметны для больного на протяжении нескольких лет. При этом человека ничего особо не беспокоит, а значит, поводов для обследования и лечения нет.

В первую очередь под удар попадают глаза, почки, нервная система и сердце.

Ухудшается зрение

Этот процесс называется диабетическая ретинопатия — снижение зрения из-за поражения сетчатки глаза.

Снижается чувствительность

У людей с сахарным диабетом нарушается нервная проводимость, то есть снижается общая чувствительность.

Нарушается работа почек

Почки и вся детокс-система организма начинают работать хуже. Это приводит к сонливости, постоянному чувству усталости, отёкам и другим малоприятным симптомам.

Долго заживают раны

Сахарный диабет может приводить к инфекционным осложнениям. Организму труднее быстро залечить рану, особенно если туда попали бактерии. Из-за этого часто возникают гнойничковые поражения кожи, а порезы заживают дольше обычного.

Не занимайтесь самодиагностикой и самолечением. Поставить конкретный диагноз может только врач после проведения необходимых анализов.