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1 час назад

Как быстро справиться с панической атакой: видео

Мария Каткова

В периоды стресса и сильного эмоционального напряжения у человека случаются панические атаки. Причин у появления этого симптома множество. Так, они могут возникать из-за усталости, тревожности, гормональных нарушениях, а также проблем с ЦНС.

Для лечения панических атак нужно обратиться к врачу, который разберется в причинах их появления, а также назначит комплексное лечение. Ни в коем случае не стоит принимать какие-либо лекарства без назначения врача.

Однако бывают моменты, когда паническая атака случается неожиданно. Как правило, в это время человек начинает нервничать еще сильнее и ситуация усугубляется. В своем TikTok врач-терапевт Александр Палапаниди @supermarks рассказал о приемах, которые помогут справиться с приступом панической атаки. Смотрите видео и берите на заметку, если вас беспокоит тревожность.

Ранее сообщалось, что названы тревожные признаки токсичных отношений.

Болезни и лекарства,Видео,
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