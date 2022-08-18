Чем лечить укусы насекомых – советы санитарного врача

В мире существует множество насекомых, представляющих опасность для здоровья человека, укусы которых вызывают разные неприятные реакции, в том числе аллергические.

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Кроме того, они могут переносить всевозможные инфекции, приводящие к более серьёзным осложнениям.

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Поэтому каждому из нас нужно позаботиться о пополнении своей домашней аптечки современными и действенными средствами, чтобы вовремя оказать помощь при укусе насекомых.

Какие бывают укусы?

Малозаметные. Редко вызывают беспокойство у человека и оставляют после себя небольшие точки или покраснения (лесные муравьи, мошки в единичном количестве);

Более явные. Момент нападения практически не ощущается, но симптомы проявляются в виде сильного зуда, местных аллергических реакций (комары, блохи, клопы);

Ярко выраженные. Кожа поражается значительно, возникают большие красные пятна, волдыри, отёки, онемения, сильные боли (осы, пчёлы, шершни, слепни). Исходя из внешних признаков, укусы насекомых подразделяются на следующие группы:

Как классифицировать насекомых?

Жалящие: к ним относятся пчёлы, осы, шмели, шершни, муравьи;

Кровососущие или кусающие: это комары, мошки, блохи, кузнечики, мухи, жуки, слепни, москиты. По тому, как яды или аллергены попадают в человеческий организм, насекомых различают следующим образом:

Их укусы подразделяются на токсические и аллергические.

Какую помощь оказать при укусе насекомых?

Провести обеззараживание места укуса с помощью перекиси водорода, марганцовки, борной кислоты, раствора йода или любого другого антисептика.

Обеспечить покой и возвышенное положение для поражённого участка тела.

Охладить повреждённое место, используя смоченное в холодной воде полотенце или любой прохладный предмет, что замедлит всасывание яда и позволит убрать отёчность.

В случае укуса пчелы следует принять меры для удаления жала во избежание попадания токсина в рану, но делать это руками нельзя, так как можно раздавить ядовитый мешочек и усугубить ситуацию. Лучше всего извлечение жала произвести каким-нибудь острым предметом.

Нанести противоаллергическую мазь, а в её отсутствие сделать раствор из воды и пищевой соды, обработав место укуса.

Если укусы насекомых единичные и их проявление носит лишь местный характер, то, как правило, нет необходимости в медицинской помощи. Первым делом необходимо:

При выраженной припухлости и довольно большой зоне покраснения (более 10 см), а также непрекращающемся зуде надо немедленно обращаться к врачу.

Чем лечить укусы насекомых?

Мази типа «Левомеколя», «Деситина». Обладают высокой проникающей способностью, уменьшают воспалительный процесс, стимулируют регенерацию поражённой кожи.

Мази типа «Гидрокортизона», «Дексаметазона». Быстро устраняют отёчность в зоне воспаления и снимают аллергические симптомы.

Кремы типа «Неотанина», «Алиранты». Быстро впитываются кожей, оказывают вяжущее, подсушивающее и антисептическое воздействие.

Гели типа «Фенистила», «Диметиндена». Успокаивают повреждённую поверхность, облегчают зуд и снижают раздражение.

Бальзамы типа «Моё солнышко», «Бэби Дэта» в форме карандашей. Хорошо подходят для детей. Быстро успокаивают кожу, охлаждают на длительное время.

Пластыри типа «Gardex», «Pharmadoct». По действию похожи на бальзамы, но, кроме того, препятствуют появлению покраснений и зуда, проникновению в рану микробов.

Таблетки типа «Ибупрофена», «Темпонета». Избавляют от неприятной симптоматики, уменьшают болевые ощущения.

Таблетки типа «Супрастина», «Зодака». Являются препаратами антигистаминного действия, снижающими зуд, жжение, отёки. Прежде всего нужно понимать, чем эффективнее окажется средство для избавления от последствий укуса, тем быстрее будет достигнут результат. Для начала рассмотрим медикаментозные способы лечения

Свежий картофель. Клубень натирается на тёрке, и полученная кашица прикладывается к поражённому месту. Затем укус желательно обработать противоаллергической мазью или кремом.

Сок ромашки, мяты, подорожника, алоэ. Принцип действия такой же, как и с картофелем.

Уксус с водой. Разводится в соотношении 1:1. Делаются примочки в виде сложенной в несколько слоёв марли. Курс лечения зависит от характера отёка.

Мёд, сметана, натуральный йогурт. Намазываются как в чистом виде, так и в соединении друг с другом в одинаковых пропорциях.

Чайный настой. Заваривается пакетик чёрного или зелёного чая, отжимается и помещается на больную часть тела.

Спиртовой раствор. Подойдёт любая настойка, например, календулы, либо салициловый или борный спирт. Данный способ не следует применять к детям.

Эфирное масло. Хорошее воздействие оказывает масло гвоздики, лаванды, эвкалипта. Обильно смачивается ватный диск и прикладывается к месту укуса.

Зубная паста. Наличие в её составе мяты и ментола поможет быстро уменьшить зуд. Не стоит только применять гелевую пасту – она окажется неэффективной. Однако далеко не всегда есть возможность воспользоваться вышеперечисленными способами и тогда стоит прибегнуть к помощи народных средств, которые могут облегчить состояние после укуса насекомых:

Чем нельзя лечить укусы насекомых?

При всём многообразии средств для лечения от укусов насекомых необходимо также знать, что не нужно делать в таком случае, дабы избежать попадания инфекции в рану или ухудшить её состояние, провоцируя усиление аллергических реакций. Приведём несколько таких рекомендаций.

надавливать на зону поражения;

расчёсывать место укуса;

прикладывать к ране всевозможные нестерильные средства;

нагревать поражённый участок тела;

обрабатывать проблемную область средствами гигиены, относящимися к бытовой химии;

наносить мази из разряда гормональных непосредственно на рану, что повлечёт за собой жжение и замедление процесса заживления. Их нужно использовать только вокруг места укуса в зоне покраснения. Итак, нельзя:

Комментарий эксперта

Николай Дубинин. Санитарный врач, врач-дезинфектолог, эксперт по борьбе с насекомыми и лидер мнений по данным вопросам

Чем лечить укусы насекомых?

Не пытайтесь ставить диагноз и назначать лечение по статьям в интернете. Это должен делать только квалифицированный врач. Особенно это касается случаев с острой реакцией на укус. Поэтому приведённые ниже рекомендации следует воспринимать как ознакомительный текст, а не прямое руководство к действию.

Ниже перечислены простые и полезные рекомендации по облегчению последствий укуса.

Представляют ли насекомые серьёзную опасность? Как отличить укусы клопов от укусов других паразитов?

При укусе комара след от укуса будет расплывчатым, без чётких границ. Поражённый участок при укусе клопа имеет красный след с чёткой формой.

Комары, как и другие насекомые, кусают человека в разные места на теле. Клопы оставляют след в виде цепочки укусов, ранки располагаются в одну линию, так как клоп кормится в несколько этапов, по мере своего движения.

Симптомы от укуса клопа начинают беспокоить человека только спустя время. Объясняется это тем, что насекомое впрыскивает в кровь обезболивающее.

Зудят клопиные укусы гораздо болезненнее и дольше, чем комариные.

Крупные насекомые, такие как осы или шершни, хорошо заметны и их укусы гораздо болезненнее. Укус клопа во сне незаметен, поэтому поймать насекомое не так просто.

Укусы клопов чаще становятся причиной возникновения аллергии.

Время выздоровления зависит от интенсивности аллергической реакции и общего состояния здоровья:

1-4 дней при слабой реакции. 4-10 дней в случае возникновения местной аллергии. 7-14 дней при сильной аллергии.

Кроме аллергии, на продолжительность сохранения отёка влияет скорость метаболизма и своевременное лечение. Если сразу обратиться к врачу, даже сильный отёк спадёт через 1-3 дня. Покраснение и другие симптомы также исчезнут намного раньше, чем через 2 недели.

А вот срок, через который от укуса не останется и следа, зависит от размера повреждения и скорости регенерации кожи. Мелкие ранки затягиваются в среднем за неделю. Если же укус ещё и расчесать, то на заживление может уйти больше месяца.

Что делать, если покусали насекомые?

Терапию укусов насекомых при наличии местных реакций проводят в основном антигистаминными препаратами (супрастин, тавегил и т. д.). С целью уменьшения боли, зуда и жжения используют анальгезирующие препараты. Местно применяются средства с глюкокортикоидами.

При буллезной сыпи применяется вскрытие пузырей.

Мирамистин

Раствор йода

Этиловый спирт или водка

Борный спирт

Перекись водорода

Хлоргексидин. После укуса насекомых необходимо сразу продезинфицировать рану одним из следующих средств:

Важно: спиртосодержащие препараты уничтожают инфекцию, но наносят ожоги кожи. Это увеличивает срок заживления и может привести к образованию шрамов. Лучше использовать мирамистин, перекись водорода и другие средства не на спиртовой основе.

Для скорейшего заживления и предотвращения осложнений подойдут средства, которые снимают отёк, успокаивают жжение и зуд, ускоряют заживление ран:

Белогент. Эплан. Афлодерм. Белодерм. Бутадион. Ирикар. Кутерид. Фенистил. Эксальб.

Перед обработкой укусов внимательно ознакомьтесь с инструкцией лекарства и строго соблюдайте рекомендации по частоте нанесения и дозировке препарата.

лоратадин

супрастин

кларифер

ломилан

диазолин

кларотадин и другие. Ослабить или купировать симптомы аллергии помогут антигистаминные препараты:

Все перечисленные средства свободно продаются в аптеках. Если они слабо помогают, необходимо обратиться к врачу, который назначит курс лечения.