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2 часа назад

Врач объяснила, какой тип ожирения самый опасный для здоровья

Ferra.ru

Врач-эндокринолог Омского клинического диагностического центра Ксения Неумержицкая объяснила, какой тип ожирения — самый опасный для здоровья.

Врач объяснила, какой тип ожирения самый опасный для здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач назвала два типа. Она отметила, что выделяют гиноидный тип, когда жир откладывается в основном на ягодицах; такую фигуру в просторечье называют «грушей». Также существует второй тип — андроидный — откладывание жира в области талии и незначительно на ногах; такую фигуру обычно называют «яблоком». Как раз второй тип и является самым опасным.

Неумержицкая рассказала, что лишний вес и тем более ожирение чревато метаболическим синдромом — группой факторов риска, основными из которых являются повышенное артериальное давление, высокий уровень сахара и холестерина в крови, лишний вес. Эти факторы часто встречаются вместе, увеличивая вероятность тяжёлых заболеваний.

По словам врача, если у мужчины талия более 94 см, а у женщины — 80 см, это повод идти к врачу, так как эти цифры критические и говорят о метаболическом синдроме.

«Андроидный тип ожирения опасен тем, что висцеральный жир откладывается не только снаружи, но обволакивает внутренние органы, может сдавливать печень, сердце, что приводит к различным сопутствующим патологиям», — предупредила врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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