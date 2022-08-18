Врачи рассказали о важности вовремя распознать симптомы инсульта

По словам врачей, в настоящее время инсульт перестал быть проблемой пожилого возраста. Сейчас очень увеличилось количество инсультов у категории граждан до 60 лет. Основными причинами инсульта являются лишний вес, сахарный диабет, гипертония и другие заболевания.

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Инсульт – это острое экстренное состояние и повреждение вещества головного мозга. Он бывает ишемическим, когда произошла закупорка или резкий спазм сосуда, и кровь не поступала, и погибла часть клеток. И бывает геморрагический инсульт, когда на фоне высокого давления сосуд лопнул, это может быть как на фоне абсолютно нормального состояния сосуда, так и если у человека были невыявленные аневризмы или мальформации.

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В обоих случаях нарушается питание определенного участка мозга, а поскольку в мозге все участки за что-то отвечают, то, соответственно, у человека появляются определенные симптомы, что-то перестает работать. По словам заведующей неврологическим отделением для больных с ОНМК МК (острого нарушения мозгового кровообращения) в городской больнице № 1 г. Владивостока Дарьи Назаренко, выявление данных аномалий не является рутинным делом. Распознать симптомы можно с помощью МРТ или компьютерной томографии.

Также стоит обратить внимание на понятие «транзиторная ишемическая атака». Это когда симптоматика случилась, похожая на инсульт, например нарушение речи или головокружение, появилось онемение в конечностях или они ослабли. В таком случае в течение нескольких часов или нескольких минут эти симптомы самостоятельно проходят.

Такой приступ является наиболее коварным, если это купировалось в течение нескольких минут, тогда человек может не придать этому значения и подумать, что все в порядке. Однако это не так, на самом деле это является тревожным сигналом со стороны организма. Именно таких состояний необходимо опасаться. После подобных симптомов необходимо обратиться к врачу.

По словам Назаренко, в большинстве случаев пациенты верят, что все пройдет само собой и ничего серьезного не произойдет. «Хочется напомнить жителям: не стоит думать, что симптомы проходят бесследно. Если такое случилось, стоит сразу обратиться в поликлинику. При явных симптомах инсульта – срочно вызывать скорую, – заявила она.

В настоящее время инсульт перестал быть проблемой пожилого возраста. Сейчас очень увеличилось количество инсультов у категории граждан до 60 лет. «Мы отмечаем пока еще не очень хорошую тенденцию, что к врачам приходят, когда уже все плохо», – отметила специалист.

Кроме того, по мнению Назаренко, на здоровье также влияют плохое питание, несоблюдение диеты, распространение фастфуда. Большое количество пациентов поступает с ожирением и дислипидемией. Это повышение не только общего уровня холестерина, но и неправильных, плохих фракций холестерина, которые отвечают за образование бляшек в сосудах. Вдобавок очень рано на сегодняшний день начинает формироваться гипертоническая болезнь. Это также происходит по тем же причинам – ожирение, вредные привычки и сидячий образ жизни.

По очень простому методу распознания инсульта УДАР каждый человек, не имея медицинского образования, может распознать инсульт. УДАР – это аббревиатура, где первые буквы означают симптомы инсульта. У – это улыбка, кривая улыбка – симптом инсульта, Д – это движение, нарушение движения в руке и ноге с одной стороны, то есть человек парализован. А – это артикуляция, то есть нарушение речи, когда человек не может говорить и не может себя назвать. Р – это решение, ваше решение о том, что у человека есть симптомы инсульта и нужно звонить по телефону 103 в скорую помощь.

«У нас есть золотые 4,5 часа, когда мы можем провести тромболизис, минимизировать уровень инвалидизации, можем вернуть пациента к труду и сохранить привычный образ жизни не только пациента, но и его родных и близких», – сказала Дарья Назаренко.

По словам заведующего отделением для больных с ОНМК Регионального сосудистого центра Краевой клинической больницы № 1, главного внештатного специалиста МЗ ПК по вопросам ОНМК Дмитрия Хана, за это время при ишемическом инсульте врачи могут растворить тромб при помощи специального лекарства. Вторая возможность – это извлечение тромба из сосуда с помощью специальной системы.

«Если мы расскажем людям о простой диагностике, которая позволяет с почти 90%-ной точностью определить инсульт, и для этого не нужны знания медицины, мы сделаем огромное, колоссальное дело», – заявил врач.

На сегодняшний день в Приморском крае ежегодно происходит 8–9 тыс. инсультов. Эта цифра – колоссальная, из этого количества людей около 1,5 тыс. ежегодно умирают.

Поскольку головной мозг является мишенью, при его поражении человек практически никогда не может выйти без последствий. Остаться без них можно только при своевременном восстановлении кровотока, это возможно сделать только при вышеупомянутых методах.

Кроме того, для того чтобы предотвратить инсульт, нужно понимать, каковы его причины. Это могут быть четыре заболевания: гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и мерцательная аритмия предсердий.