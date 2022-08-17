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35 минут назад

Люди с первой группой крови больше других рискуют умереть от травмы

Слово и Дело

Группа крови может указывать на шанс выжить после серьезной травмы, выяснили эксперты Японского общества абдоминальной неотложной медицины. Люди с первой группой крови оказались более подверженными смерти от серьезных повреждений, чем обладатели других групп крови, сообщает Planet Today.

Люди с первой группой крови рискуют умереть от травмы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Проанализировав сотни анкет пациентов городских медучреждений, специалисты выяснили, что группа крови влияет на шанс умереть от травм. По всей видимости, дело в уровне фактора фон Виллебранда. По мнению ученых, он влияет на свертываемость крови. У поступающих в больницы людей с первой группой крови содержание этого фермента было ниже, чем у других. Открытие исследователей поможет медикам в оказании помощи людям с первой группой крови.

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