Люди с первой группой крови рискуют умереть от травмы

Группа крови может указывать на шанс выжить после серьезной травмы, выяснили эксперты Японского общества абдоминальной неотложной медицины. Люди с первой группой крови оказались более подверженными смерти от серьезных повреждений, чем обладатели других групп крови, сообщает Planet Today.

Проанализировав сотни анкет пациентов городских медучреждений, специалисты выяснили, что группа крови влияет на шанс умереть от травм. По всей видимости, дело в уровне фактора фон Виллебранда. По мнению ученых, он влияет на свертываемость крови. У поступающих в больницы людей с первой группой крови содержание этого фермента было ниже, чем у других. Открытие исследователей поможет медикам в оказании помощи людям с первой группой крови.