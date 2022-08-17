Давление 120 на 80 назвали опасным для некоторых людей

Давление в пределах 120 на 80 считается нормой в медицине, однако такие показатели у гипотоников могут быть признаком гипертонического криза, заявила кардиолог Светлана Бердинских. В интервью изданию «Доктор Питер» она назвала считающиеся многими россиянами идеальными цифры на тонометре опасными для некоторых людей.

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Врач объяснила, что резкие скачки давления могут происходить у людей как с повышенным давлением, так и пониженным. При этом второй случай более опасен, так как на приеме у терапевта или кардиолога тонометр может показать цифры, находящиеся в пределах нормы для большинства людей, но слишком высокие для гипотоников.

«Некоторые врачи могут не поверить, что с вами что-то не так»,

— предупредила Бердинских.

Именно поэтому кардиолог рекомендовала обязательно регулярно измерять давление, чтобы знать свою норму. Причем, по ее словам, делать это стоит даже молодым людям, так как гипертония может настигнуть в любом возрасте.

«Связано это с образом жизни, сказываются большие перегрузки, несоблюдение режима труда и отдыха, работа по ночам»,