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34 минуты назад

Три признака, что у вас проблемы с кишечником

Ferra.ru

Поддерживать здоровье кишечника очень важно для общего благополучия. Это подтверждают и научные исследования. Диетолог Лорен Манакер рассказала, по каким симптомам можно понять, что с вашим кишечником что-то не так.

Три признака, что у вас проблемы с кишечником
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вообще есть множество признаков, указывающих на наличие проблем с кишечником. Ниже - о трёх самых распространённых симптомах.

Постоянное вздутие живота. Несмотря на то что объяснений такому состоянию может быть много, одно из них - это дисбаланс микробиома кишечника (то есть бактерий в кишечнике), говорит диетолог Лорен Манакер. Люди, имеющие проблемы с работой кишечника, больше подвержены риску развития синдрома раздражённого кишечника. Причём один из симптомов такого состояния - сильное вздутие либо боль в животе.

Ferra.ru

Вечная усталость. Научный отчёт Sleep Medicine Reviews показывает, что проблемы с кишечником могут способствовать прерыванию сна либо вообще невозможности полноценно отдохнуть ночью. Хотя надо сказать, что постоянная усталость также считается признаком стресса, недосыпа, анемии.

Запоры. Вы должны ходить «по-большому» не реже, чем раз в три дня. Если вы страдаете от запоров, то виноват в этом ваш кишечник.

Помочь восстановить здоровье кишечника могут определённые продукты. Например, кефир, грецкие орехи, топинамбур.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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