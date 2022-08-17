Названы опасные болезни, которые можно подхватить на море

«С морей мы можем привести весь спектр вирусных инфекций. Те же ротовирусные, которые могут у некоторых протекать бессимптомно, они могут быть носителями и представлять эпидемиологическую опасность для окружающих. Мы можем привести и какие-то бактериальные инфекции — сальмонеллез. Это все инфекции, которые передаются фекально-оральным путем, то, что мы называем „болезнью грязных рук“. То есть мы можем привести даже гепатит, потому что не во всех южных регионах все хорошо с водой и с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Зачастую и туристы не соблюдают эти правила», — подчеркнула Татьяна Романенко.