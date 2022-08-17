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1 час назад

Врач рассказала, как лечить отит

Вечерняя Москва

Врач-отоларинголог, заведующий отделением вестибулологии и отоневрологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, кандидат медицинских наук Ольга Зайцева рассказала, как избежать отита и чем его лечить.

Врач рассказала, как лечить отит
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первое правило профилактики, по мнению эксперта, — это гигиена. Но регулярно мыть надо не только уши. Если человек использует наушники или беруши, они нуждаются в периодической обработке.

Тем, кто собирается плавать или нырять на глубину, следует помнить, что причиной среднего отита становится попадание в нос и носоглотку загрязненной воды

При возникновении боли в ухе эксперт советует обратиться к врачу. Если нет возможности обратиться к специалисту в короткие сроки, для облегчения боли можно сделать компрессы из шерстяной ткани и использовать лекарственные препараты на основе карбоцистеина. Они способствуют удалению возбудителей инфекции благодаря повышению эффективности работы реснитчатого эпителия слизистой слуховых проходов, передает aif.ru.

Болезни и лекарства,Ольга Зайцева,
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