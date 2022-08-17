Врач рассказала, как лечить отит

Врач-отоларинголог, заведующий отделением вестибулологии и отоневрологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, кандидат медицинских наук Ольга Зайцева рассказала, как избежать отита и чем его лечить.

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Первое правило профилактики, по мнению эксперта, — это гигиена. Но регулярно мыть надо не только уши. Если человек использует наушники или беруши, они нуждаются в периодической обработке.

Тем, кто собирается плавать или нырять на глубину, следует помнить, что причиной среднего отита становится попадание в нос и носоглотку загрязненной воды