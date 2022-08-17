Какие симптомы предвещают алкоголизм

Алкоголизм — серьезное заболевание, развитие которого можно легко пропустить, так как большинство процессов происходят у человека в голове. Однако на последних стадиях злоупотребление спиртным может загубить внутренние органы человека, а сама зависимость тяжело поддается лечению. О том, как понять, что в будущем у человека может появиться алкоголизм — в материале “Рамблера”.

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Симптомы алкоголизма

Перед тем, как делать какие-либо прогнозы, нужно узнать, по каким симптомам можно распознать губительную зависимость. Нужно обратить внимание на то, сколько человеку нужно для достижения эйфории. Если количество спиртного с каждым разом становится все больше, то это говорит о проблеме. Также необходимо смотреть на то, как человек употребляет спиртное. Если он может, например, пить два-три дня подряд, то это уже можно называть запоем и считать одним из признаков алкоголизма. Обратите внимание на физиологические симптомы: отторжение спиртного, похмельный синдром и провалы в памяти.

Как понять, что человек может стать алкоголиком

Ученые из Чикагского университета провели исследование на тему того, как у людей вырабатывается зависимость от алкоголя. Результаты опубликованы в журнале American Journal of Psychiatry.

Специалисты пригласили для участия в исследовании 190 человек, которым в 2004 году было около 20. Все они имели различные проблемы с употреблением алкоголя. Им предложили выпить в лаборатории и следили за реакциями в их мозге. Такое же действие провели спустя 5, 10 и 15 лет.

В итоге ученые выяснили, что еще до того, как у человека развивается зависимость, его мозг предрасположен к тому, чтобы получать больше удовольствия от спиртного. Также у таких людей не вырабатывается привыкание к алкоголю.