Врач рассказал, какие лекарства нельзя пить перед сном

Врач Майкл Бреус в рамках беседы с изданием «Eаt This, Not That» рассказал о том, что приём препаратов для лечения депрессии, которые способствуют выработке серотонина в организме, может негативно сказаться на качестве сна и стать причиной бессонницы. То же касается и порошков от простуды и вирусных инфекций.
"Лекарства от простуды, отпускаемые без рецепта, часто содержат противоотёчное средство под названием псевдоэфедрин, которое может уменьшить заложенность носа. Оно вызывает бессонницу, даже когда используется в виде назального спрея",
— Майкл Бреус, врач.
По словам специалиста, псевдоэфедрин также содержится в антигистаминных препаратах. Известно, что его добавляют в таблетки от аллергии для снятия приступов сонливости.