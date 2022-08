Врач рассказал, какие лекарства нельзя пить перед сном

Врач Майкл Бреус в рамках беседы с изданием «Eаt This, Not That» рассказал о том, что приём препаратов для лечения депрессии, которые способствуют выработке серотонина в организме, может негативно сказаться на качестве сна и стать причиной бессонницы. То же касается и порошков от простуды и вирусных инфекций.