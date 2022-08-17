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2 часа назад

Врач рассказал, какие лекарства нельзя пить перед сном

Моя Москва.онлайн

Врач Майкл Бреус в рамках беседы с изданием «Eаt This, Not That» рассказал о том, что приём препаратов для лечения депрессии, которые способствуют выработке серотонина в организме, может негативно сказаться на качестве сна и стать причиной бессонницы. То же касается и порошков от простуды и вирусных инфекций.

Врач рассказал, какие лекарства нельзя пить перед сном
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Лекарства от простуды, отпускаемые без рецепта, часто содержат противоотёчное средство под названием псевдоэфедрин, которое может уменьшить заложенность носа. Оно вызывает бессонницу, даже когда используется в виде назального спрея",

— Майкл Бреус, врач.

По словам специалиста, псевдоэфедрин также содержится в антигистаминных препаратах. Известно, что его добавляют в таблетки от аллергии для снятия приступов сонливости.

Болезни и лекарства,
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