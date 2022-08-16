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46 минут назад

Врач-кардиолог рассказала как метеозависимым людям справиться с магнитной бурей

Ivyborg.ru

Врач-терапевт Клинической больницы Святителя Луки Анастасия Юсупова объяснила, какие меры нужно предпринять метеозависимым и людям с хроническими заболеваниями.

Врач рассказала, как справиться с магнитной бурей метеозависимым
Фото: Ivyborg.ruIvyborg.ru

Рекомендуется избегать стрессов, по возможности не спускаться в метро и не садиться за руль. Людям с кардиологическими проблемами следует обязательно принимать свою регулярную ежедневную терапию — рассказала Анастасия Петербургскому дневнику.

Если что-то не так, если появилась одышка, боли в сердце, давление не снижается, обращайтесь к врачу. Для кардиологических пациентов особенно опасно промедление в помощи

— Анастасия Юсупова.

Болезни и лекарства,
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