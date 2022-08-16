Врач рассказала, как справиться с магнитной бурей метеозависимым

Врач-терапевт Клинической больницы Святителя Луки Анастасия Юсупова объяснила, какие меры нужно предпринять метеозависимым и людям с хроническими заболеваниями.
Рекомендуется избегать стрессов, по возможности не спускаться в метро и не садиться за руль. Людям с кардиологическими проблемами следует обязательно принимать свою регулярную ежедневную терапию — рассказала Анастасия Петербургскому дневнику.
Если что-то не так, если появилась одышка, боли в сердце, давление не снижается, обращайтесь к врачу. Для кардиологических пациентов особенно опасно промедление в помощи
— Анастасия Юсупова.