Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
4 часа назад

Врач Зайцев назвал причины заложенности носа по утрам

Вечерняя Москва

Врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, почему некоторые люди с утра сталкиваются с проблемой заложенности носа и кашлем.

Врач назвал причины заложенности носа по утрам
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, чаще всего причина проблемы кроется в искривленной перегородке.

"В зоне искривления перегородки проходит воздух, человек дышит ночью во сне и иссушает себе место наибольшего искривления. Образуется некий защитный слой, и все это через какое-то время превращается в корку",

— пояснил он в комментарии aif.ru.

Также причина может крыться в воспалении носовых раковин, которое развивается на фоне все той же перегородки. Раковины воспаляются, отекают и начинают препятствовать полноценному носовому дыханию. В этом случае в носу начинает вырабатываться слизь из-за плохой вентиляции и воспаления.

Врач отметил, что в этом случае избавиться от насморка при помощи капель и спреев не получится. Необходимо комплексное лечение под наблюдением специалиста.

До этого врач-отоларинголог Ольга Зайцева рассказала, почему летом возрастает риск подхватить ангину.

Болезни и лекарства,Владимир Зайцев,Ольга Зайцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители