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1 час назад

Стоматолог Рублёва объяснила, что удалять зубы мудрости стоит по показаниям

RT на русском

Стоматолог Ирина Рублёва рассказала, что удаление «восьмёрок», или зубов мудрости, зависит от индивидуальных показаний.

Стоматолог объяснила, когда стоит удалять зубы мудрости
Фото: RTRT

«У всех разный размер челюстных костей. У кого-то зубы мудрости хорошо прорезываются в зубную дугу, а у кого-то нет места и они начинают прорезываться в сторону. В этой ситуации «восьмерки», конечно, лучше удалить, но само решение должно приниматься пациентом лично после консультации с врачом», — отметила Рублёва в разговоре с Пятым каналом.

Противопоказания для удаления могут быть следующими: беременность и период грудного вскармливания, аллергия на анестетик, проблемы с сердцем, кровообращением или повышенным артериальным давлением.

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