Стоматолог объяснила, когда стоит удалять зубы мудрости

«У всех разный размер челюстных костей. У кого-то зубы мудрости хорошо прорезываются в зубную дугу, а у кого-то нет места и они начинают прорезываться в сторону. В этой ситуации «восьмерки», конечно, лучше удалить, но само решение должно приниматься пациентом лично после консультации с врачом», — отметила Рублёва в разговоре с Пятым каналом.