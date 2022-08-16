Эксперты перечислили первые признаки воспаления легких

Опасное заболевание можно выявить на ранних этапах его развития.

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Специалисты рекомендуют быть внимательными к своему здоровью. Они рассказали о симптомах воспаления легких, которые появляются в начале заболевания, пишет yakutsk.ru.

Самым верным признаком болезни эксперты назвали кашель. Многие люди не придают ему особого значения, закрывают глаза на неприятный симптом.В случае, если простуда не проходит более недели, необходимо обращаться за помощью к медикам. При отсутствии лечения, каждый вдох больному дается с трудом.

К другим симптомам воспаления легких эксперты отнесли бледность кожных покровов, температуру и другие признаки ОРВИ.