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2 часа назад

Эксперты перечислили первые признаки воспаления легких

Волгоградская правда

Опасное заболевание можно выявить на ранних этапах его развития.

Эксперты перечислили первые признаки воспаления легких
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Специалисты рекомендуют быть внимательными к своему здоровью. Они рассказали о симптомах воспаления легких, которые появляются в начале заболевания, пишет yakutsk.ru.

Самым верным признаком болезни эксперты назвали кашель. Многие люди не придают ему особого значения, закрывают глаза на неприятный симптом.В случае, если простуда не проходит более недели, необходимо обращаться за помощью к медикам. При отсутствии лечения, каждый вдох больному дается с трудом.

К другим симптомам воспаления легких эксперты отнесли бледность кожных покровов, температуру и другие признаки ОРВИ.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

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