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2 часа назад

Кардиолог перечислил симптомы густой крови

Москва24

Головная боль, жажда, быстрая утомляемость, а также тяжесть в сердце могут говорить о густой крови в организме. Об этом Москве 24 рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

Кардиолог перечислил симптомы густой крови
Фото: М24М24

Он предупредил, что густая кровь может стать причиной повышения давления, аритмии и стенокардии.

У человека с густой кровью бывают головные боли и тяжесть в голове, жажда, быстрая утомляемость. И тяжесть, иногда давящие боли в сердце. Но это признаки непостоянные.

Юрий Серебрянский – кардиолог, заслуженный врач РФ

Также если у человека с густой кровью появилась ранка, то такая кровь быстро сворачивается, не течет. "Это один из признаков", – добавил эксперт.

Специалист подчеркивает, что часто сгущение крови может происходить в жару из-за недостатка жидкости в организме. К таким же последствиям может привести и злоупотребление мочегонными средствами.

Если человек заметил у себя вышеперечисленные симптомы, в первую очередь стоит определить, сколько воды он пьет каждый день. "Нужно в среднем выпивать не меньше литра обычной воды. Плюс еще от 750 миллилитров до одного литра жидкости дополнительно, особенно в жару", – говорит кардиолог.

При подозрениях на густую кровь можно обратиться к врачу, который даст направление на общий анализ крови и гематокрит, отмечает Серебрянский.

Повышенный гематокрит говорит о сгущении крови. Общий анализ тоже много даст: тромбоциты, эритроциты тоже покажут, насколько кровь сгущена.

Юрий Серебрянский – кардиолог, заслуженный врач РФ

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала воду, гранатовый и свекольный соки, а также настои из ягод лучшими напитками для разжижения крови. По словам эксперта, в настое из черной смородины или рябины содержатся витамины С и P, которые улучшают текучесть крови по сосудистой стенке и поддерживают ее здоровье.

Болезни и лекарства,Маргарита Королева,Юрий Серебрянский,
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