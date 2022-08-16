Рецептурные лекарства будут продавать виртуально

Правительство одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Пока покупать препараты онлайн смогут москвичи, жители Подмосковья и Белгородской области.

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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОШЛА ДО АПТЕК

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Продажа лекарств через интернет в России до недавнего времени была запрещена и считалась нелегальной. Только в 2020 году во время пандемии ситуация изменилась. Президент России Владимир Путин официально разрешил продажу препаратов онлайн, но только тех, которые отпускаются без рецепта. Предполагалось, что таким образом удастся обеспечить население необходимыми запасами медикаментов.

А сегодня речь идет о том, чтобы разрешить виртуальную торговлю рецептурными препаратами. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании кабинета министров заявил, что все формальности согласованы в установленном порядке. Глава правительства Михаил Мишустин поддержал эту инициативу.

«Президент нам дал поручение по режиму, по правовому управлению также отработано все», - сказал он.

Пока это будет только эксперимент, который пройдет с 1 марта 2023 по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях. Считается, что именно здесь инфраструктура наиболее готова к таким изменениям. А они будут нешуточными. «Аптеки должны обеспечить идентификацию личности гражданина, которому оформили рецепт, с личностью гражданина, которому его доставили», - пояснили в пресс-службе Минздрава. По словам чиновников, введение нового механизма покупки лекарств повысит их доступность для всех россиян, включая маломобильных граждан, а также больных хроническими заболеваниями.

Между тем препараты, в составе которых есть наркотические, психотропные и сильнодействующие средства, по-прежнему можно будет приобрести только в аптеке. Под запрет на распространение через интернет также попадут радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства. Нельзя будет купить продукцию с долей спирта выше 25%.

Известно, что первое время проводить эксперимент планировал не Минздрав, а Министерство экономического развития. Оно потратило целый год, разрабатывая правовую базу для этого нововведения. Получилось не очень удачно: резко против продаж рецептурных препаратов высказалось государственно-правовое управление Президента РФ. Не в восторге от инициативы была и вице-премьер Татьяна Голикова.

Между тем Минэкономразвития продолжало пробивать свою идею в жизнь, и в конце концов это все-таки удалось. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин дал поручение доработать документы и в течение двух недель внести их на рассмотрение в правительство. Но в итоге Минэкономразвития было отстранено от курирования проекта, ответственным был назначен Минздрав.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЦЕПТ НЕВОЗМОЖНО ПОДДЕЛАТЬ

Пока власти не объявили официально, будут ли торговать лекарствами только сайты аптек или разрешат это делать и маркетплейсам. Похоже, вокруг этого вопроса разгораются яростные споры. Представители медицины и фармакологии настаивают на том, что столь лакомый кусочек рынка должен достаться только им.

«Вопрос об участниках эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств - это вопрос о безопасности здоровья россиян. Маркетплейс по определению не может играть основную роль в этом процессе, поскольку по лицензионным требованиям ответственными за реализацию препаратов являются аптеки. Однако он может выступать их партнером, предоставляющим покупателям доступ к онлайн-витрине», - заявила глава аптечной ассоциации «Союзфарма» Мария Литвинова.

Специалисты уже говорят о том, что есть обязательное условие для успешного внедрения инновации — это появление в жизни россиян электронного рецепта. Речь идет об информационном поле, объединяющем медицинские, аптечные организации и пациентов. Лечащий врач оформляет рецепт в электронном формате, подписывает его своей электронной подписью. Пациент не получает электронный рецепт на бумаге, так как он уже есть в базе. Человеку подсказывают, в какой аптеке есть препарат. Там нужно предъявить паспорт, СНИЛС или QR-код приложения.

«Цифровой формат рецепта исключает возможность подделки и позволяет подтвердить подлинность выписанного лекарственного препарата от врача. Сейчас электронные рецепты пытаются внедрять более 30 регионов РФ, и в перспективе, когда эксперимент закончится, дистанционная продажа рецептурных лекарств сможет достаточно быстро распространиться на большую часть страны», - говорит директор компании «Первый электронный рецепт» Кирилл Хромов.