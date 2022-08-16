Врач рассказал об опасности метаболического синдрома

Член Российской ассоциации эндокринологов, врач Арсений Русанов рассказал, что включает в себя метаболический синдром и чем он отличается от ожирения.

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По словам специалиста, ожирение – это хроническое заболевание, которое связано с избытком подкожно-жировой клетчатки, оно бывает двух типов: абдоминальное (верхнее) и гиноидное (нижнее).

При этом, отметил врач, ожирение является частью метаболического синдрома, и оба этих состояния могут спровоцировать развитие заболеваний сосудов и сердца, печени и желчевыводящих путей, онкологии, сахарного диабета 2 типа, синдрома обструктивного апноэ сна, нарушения половой функции у мужчин и женщин, в том числе бесплодия.

– Все компоненты метаболического синдрома являются модифицируемыми, то есть существуют эффективные способы снизить негативное влияние перечисленных факторов риска, – подчеркнул Русанов.