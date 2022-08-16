Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Врач из РФ рассказал об опасности метаболического синдрома и его отличиях от ожирения

Vse42.ru

Член Российской ассоциации эндокринологов, врач Арсений Русанов рассказал, что включает в себя метаболический синдром и чем он отличается от ожирения.

Врач рассказал об опасности метаболического синдрома
Фото: Vse24Vse24

По словам специалиста, ожирение – это хроническое заболевание, которое связано с избытком подкожно-жировой клетчатки, оно бывает двух типов: абдоминальное (верхнее) и гиноидное (нижнее).

При этом, отметил врач, ожирение является частью метаболического синдрома, и оба этих состояния могут спровоцировать развитие заболеваний сосудов и сердца, печени и желчевыводящих путей, онкологии, сахарного диабета 2 типа, синдрома обструктивного апноэ сна, нарушения половой функции у мужчин и женщин, в том числе бесплодия.

– Все компоненты метаболического синдрома являются модифицируемыми, то есть существуют эффективные способы снизить негативное влияние перечисленных факторов риска, – подчеркнул Русанов.

Среди них он назвал в первую очередь снижение веса, а также отказ от вредных привычек, контроль уровня холестерина и глюкозы в крови. Эндокринолог отметил, что в основе терапии ожирения – соблюдение низкокалорийного характера питания и увеличение физнагрузок, пишет издание "Известия".

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители