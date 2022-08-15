Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Врач назвал неочевидный фактор развития аллергии

Lenta.ru

Врач педиатр-иммунолог, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал неочевидный фактор, провоцирующий развитие у человека аллергии. Подробности он раскрыл в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Врач назвал неочевидный фактор развития аллергии
Фото: UnsplashUnsplash

Специалист заявил, что стресс может приводить к развитию аллергии. В качестве примера он привел такое состояние, как нейродермит, когда у человека, который находится в состоянии стресса, наблюдается усиление атопических проявлений — высыпаний на коже.

Также Продеус назвал еще два близких к аллергии состояния, которые могут ухудшаться под воздействием стресса. К ним он отнес крапивницу (образование волдырей на коже — прим. «Ленты.ру») и ангионевротические отеки (быстро развивающиеся отеки глубоких слоев кожи, подкожной клетчатки и слизистой оболочки — прим. «Ленты.ру»).

Болезни и лекарства,Андрей Продеус,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители