Врач назвал неочевидный фактор развития аллергии

Врач педиатр-иммунолог, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал неочевидный фактор, провоцирующий развитие у человека аллергии. Подробности он раскрыл в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.

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Специалист заявил, что стресс может приводить к развитию аллергии. В качестве примера он привел такое состояние, как нейродермит, когда у человека, который находится в состоянии стресса, наблюдается усиление атопических проявлений — высыпаний на коже.