5 способов добиться ремиссии при диабете второго типа

Несмотря на то что избавиться полностью от сахарного диабета пока невозможно, эту болезнь можно перевести в стадию ремиссии. Для этого нужно соблюдать пять рекомендаций врачей.

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Врачи утверждают, что у пациентов с сахарным диабетом второго типа есть все шансы добиться ремиссии болезни. Но для этого нужно не забывать о пяти пунктах.

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Низкоуглеводная диета. Исследования демонстрируют, что такой вариант питания может стабилизировать сахар в крови. У людей с диабетом второго типа обычно после такой диеты снижается потребность в препаратах (особенно в инсулине), уменьшается вес. В целом люди начинают себя чувствовать лучше.

Похудение. Согласно отчёту Diabetes UK, чаще всего диабет переходит в стадию ремиссии, когда человек теряет лишние килограммы. К примеру, если вы страдаете ожирением, то в этом случае может помочь снижение веса на 15 килограммов. Правда, в любом случае перед этим вам нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Не рекомендуется худеть, если у вас здоровый вес, вам меньше 18 лет, вы беременны, кормите грудью или у вас ранее диагностировали расстройство пищевого поведения.

Физические упражнения. Доктор медицинских наук Нариндер Баджва отмечает, что благодаря такой активности тоже можно сжечь калории и похудеть. Это снизит резистентность к инсулину и поможет контролировать уровень глюкозы в крови. Но план упражнений лучше всего составлять вместе с врачом.

Контролируемая низкокалорийная диета. Научные исследования демонстрируют, что диета, включающая всего 800 килокалорий в день, помогает прийти к ремиссии диабета второго типа. По словам Diabetes UK, 800 килокалорий - это четыре супа либо коктейля. Однако важно, чтобы вы соблюдали этот режим питания только под наблюдением врача.

Консультации врача. Если вы будете придерживаться рекомендаций вашего лечащего врача, то вам будет легче отслеживать прогресс. Также вы сможете узнать, что вам поможет снизить средний уровень сахара в крови за три месяца (A1c).