Пять лекарств, которые опасно пить перед сном

Антидепрессанты. Этот относится к одному типу антидепрессантов - ингибиторам обратного захвата серотонина. Такие препараты повышают количество серотонина, но также могут препятствовать засыпанию и долгому сну, если принимать их вечером. Бета-блокаторы. Эти лекарства выписывают при аритмии и повышенном артериальном давлении. Доктор медицинских наук Армон Б. Нил-младший подчёркивает, что такие препараты учёные уже давно связывают с проблемами со сном, в том числе пробуждениями по ночам и ночными кошмарами. Считается, что это происходит из-за того, что бета-блокаторы мешают выработке мелатонина - гормона сна. Никотиновые пластыри. Доктор Меган Н. Фриланд предупреждает, что такие пластыри способны вызвать бессонницу, если вы оставите их на ночь. Лекарство от простуды. В безрецептурных препаратах от простуды нередко содержится псевдоэфедрин. Это вещество помогает уменьшить заложенность носа, но также может привести к бессоннице. Кроме того, псевдоэфедрин добавляют и в некоторые лекарства от аллергии. Ингибиторы холинэстеразы. Их чаще всего назначают для лечения симптомов, связанных со старческим слабоумием. Они могут замедлить потерю памяти и в то же время повлиять на непроизвольные процессы и движения тела, в том числе такие, которые связаны со сном.

Есть ряд лекарств, которые затрудняют засыпание и в целом ухудшают сон. Например, среди них - препараты от простуды. Однако перед тем как отказываться от лекарства, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.