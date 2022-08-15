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2 часа назад

Пять лекарств, которые опасно пить перед сном

Ferra.ru

Доктор Майкл Бреус отмечает, что некоторые лекарства могут плохо сказаться на сне, если принимать их вечером. Всего таких препаратов пять.

Пять лекарств, которые опасно пить перед сном
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Есть ряд лекарств, которые затрудняют засыпание и в целом ухудшают сон. Например, среди них - препараты от простуды. Однако перед тем как отказываться от лекарства, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.
  1. Антидепрессанты. Этот относится к одному типу антидепрессантов - ингибиторам обратного захвата серотонина. Такие препараты повышают количество серотонина, но также могут препятствовать засыпанию и долгому сну, если принимать их вечером.
  2. Бета-блокаторы. Эти лекарства выписывают при аритмии и повышенном артериальном давлении. Доктор медицинских наук Армон Б. Нил-младший подчёркивает, что такие препараты учёные уже давно связывают с проблемами со сном, в том числе пробуждениями по ночам и ночными кошмарами. Считается, что это происходит из-за того, что бета-блокаторы мешают выработке мелатонина - гормона сна.
  3. Никотиновые пластыри. Доктор Меган Н. Фриланд предупреждает, что такие пластыри способны вызвать бессонницу, если вы оставите их на ночь.
  4. Лекарство от простуды. В безрецептурных препаратах от простуды нередко содержится псевдоэфедрин. Это вещество помогает уменьшить заложенность носа, но также может привести к бессоннице. Кроме того, псевдоэфедрин добавляют и в некоторые лекарства от аллергии.
  5. Ингибиторы холинэстеразы. Их чаще всего назначают для лечения симптомов, связанных со старческим слабоумием. Они могут замедлить потерю памяти и в то же время повлиять на непроизвольные процессы и движения тела, в том числе такие, которые связаны со сном.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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