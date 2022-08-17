Какие понять, больны ли вы туберкулезом

«Кашель — самый распространённый симптом туберкулёза. Его часто не берут во внимание, списывая всё на курение, простуду или другие заболевания. Мокрота зелёного или жёлтого цвета может появляться по утрам. С развитием болезни могут обнаруживаться небольшие сгустки крови. Ещё одним симптомом болезни может быть холодный ночной пот. Человек просыпается ночью настолько вспотевшим, что ему приходится переодеваться или менять постельное бельё. Температуры при этом может и не быть»,