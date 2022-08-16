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2 часа назад

Горячий душ поможет выявить онкологию крови

Моя Москва.онлайниещё 6

Юджин Ана, врач-онколог Центра лечения рака Америки, в рамках беседы с изданием «Express» рассказал о том, что зуд после душа может оказаться симптомом онкологии крови.

Горячий душ поможет выявить онкологию крови
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

«На ранних стадиях лейкоза клетки, которые содержат гистамин, становятся сверхчувствительными. Они заставляют кожу реагировать на горячую воду. Рак крови чаще поражает людей старше 40 лет, поэтому, если вам «за» и вы заметили сильный зуд после душа, следует посетить врача и сдать общий анализ крови»,

— Юджин Ана, врач-онколог Центра лечения рака Америки.

По словам специалиста, при высоком уровне эритроцитов в крови следует пройти углубленное обследование.

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