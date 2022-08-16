Горячий душ поможет выявить онкологию крови

«На ранних стадиях лейкоза клетки, которые содержат гистамин, становятся сверхчувствительными. Они заставляют кожу реагировать на горячую воду. Рак крови чаще поражает людей старше 40 лет, поэтому, если вам «за» и вы заметили сильный зуд после душа, следует посетить врача и сдать общий анализ крови»,