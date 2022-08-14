Пять признаков, что у вас вот-вот случится сердечный приступ

Несмотря на то что инфаркт может возникнуть внезапно, обычно организм перед приступом подаёт сигналы. О них рассказало издание Eat This, Not That!

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что каждые 40 секунд у одного жителя Америки случается сердечный приступ. Поэтому важно вовремя распознать его признаки.

Дмитрий Невелев, заместитель директора отделения кардиологии Университетской больницы Статен-Айленда, рассказал, какие пять симптомов указывают на то, что буквально через несколько секунд у вас произойдёт сердечный приступ.

Ощущение дискомфорта в груди при выполнении рутинных действий или во время отдыха. По словам доктора Невелева, если вы даже при минимальной активности чувствуете дискомфорт в области груди или если вам также тяжело дышать, вы ощущаете дискомфорт в верхней части тела, тошноту, сильную потливость, то срочно обратитесь к врачу. Наличие родственника, который перенёс инсульт или инфаркт. Если в вашей семье хоть кто-то столкнулся с сердечным приступом или инсультом до 55 лет (для мужчин) либо до 65 лет (для женщин), это значит, что у вас гораздо больше шансов приобрести болезни сердца. Поэтому обязательно обратитесь в этом случае к кардиологу и пройдите обследование.