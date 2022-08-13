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6 минут назад

В программе Малышевой раскрыли способы избавления от изжоги без таблеток

Мослента

Способы избавления от изжоги без таблеток раскрыли в программе «Жить здорово!» ее ведущая и врач Елена Малышева и ее коллеги кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус.

Малышева раскрыла способы избавления от изжоги без таблеток
Фото: МослентаМослента

«Самый простой совет — отказаться или снизить употребление тех продуктов, которые провоцируют изжогу. Что провоцирует изжогу? Мята, включая мятные жвачку и чай, поскольку она расслабляет сфинктер, который должен перекрывать обратный ход для желудочного сока в пищевод. Ровно также способствуют расслаблению сфинктера алкоголь, кофе, газированные напитки, жирная пища и обильная еда»,

— сказал Продеус.

По словам Гандельмана, зачастую изжога появляется в положении лежа. В этой связи следует приподнять кровать со стороны головы, например, с помощью специальной клиновидной подушки. Способствует появлению изжоги и лишний вес, а значит следует от него избавиться. Жир в животе давит на желудок, что провоцирует выбор соляной кислоты наверх, отметил кардиолог-реаниматолог. Он также добавил, что надо прекратить есть за три часа до сна.

Малышева напомнила, что изжога возникает, когда кислое содержимое желудка выбрасывается в пищевод и он раздражается. Если это не лечить, возникает эрозия, потом происходит формирование «пищевода Барретта» и рак пищевода.

Ранее стало известно об опасности популярных летних напитков. Самыми опасными она назвала охлажденный кофе, смузи и молочные коктейли.

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