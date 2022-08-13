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1 час назад

Кардиолог объяснила, чего нельзя делать при болях в груди

Ferra.ru

Врач-кардиолог Ольга Савонина предупредила о недопустимых действиях при внезапных болях в груди.

Кардиолог объяснила, чего нельзя делать при болях в груди
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач подчеркнула, что прежде всего при грудной боли необходимо нивелировать нагрузку: нужно присесть, если нужно, даже на землю, расслабиться. Ни в коем случае нельзя принимать обезболивающие и снимать боль за грудиной с помощью нитроглицерина и других нитратов, особенно при низком давлении.

Также нельзя массировать место, в котором ощущается боль, прикладывать лёд и просто что-то охлаждённое, также нельзя пить холодную воду и раствор соды для снятия боли и жжения.

Специалист рассказала, что даже если боль прошла сама по себе или после приёма лекарств, всё равно необходимо обратиться к врачу за консультацией.

«Любую нагрузку нужно немедленно прекратить. Неважно, появилась боль во время пробежки или же у вас закололо сердце, когда вы гуляли по парку. Сразу же остановитесь, присядьте — хоть на землю, сделайте так, чтобы нагрузка прекратилась»,

— порекомендовала кардиолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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