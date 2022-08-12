Три вопроса доктору: о кашле, псориазе и палочке Коха

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши-эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о причинах сильного кашля, псориазе и палочке Коха.

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Палочка Коха: сколько живет бактерия вне человека и как заражаются люди?

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Микобактерия туберкулеза или палочка Коха является возбудителем туберкулеза у людей и некоторых животных. Как объяснила инфекционист Аракелян Лилит, она отличается невероятной живучестью и сильной устойчивостью в окружающей среде. Палочка Коха способна в течение нескольких недель выдерживать температуру до – 180 °C, а помещенная в вакуум палочка Коха может сохранять свои болезнетворные свойства не менее 15-ти лет.

Палочка Коха может длительное время представлять опасность, находясь рядом с людьми на различных поверхностях: в воде она сохраняется вплоть до 5-ти месяцев, на бумаге – до 3-х месяцев, в уличной пыли до 2-х месяцев, в молоке – до 3-х недель. В свою очередь, палочку Коха при длительном воздействии могут уничтожить прямые солнечные лучи или воздействие других высоких температур, хлорсодержащие вещества.

Аракелян Лилит Лерниковна Детский инфекционист

Как происходит заражение? По словам врача, заражение человека палочкой Коха возникает, когда патогенная микобактерия преодолевает защитные барьеры организма, попадает в легкие и нарушает работу иммунной системы. В то же время микобактерия образовывает в легких небольшие очаги поражения, постепенно увеличивая масштабы поврежденных тканей. Возбудители туберкулеза легко размножаются в легочной ткани, разрушая как легкие, так и негативно воздействуя на весь организм в целом. Со временем болезнетворная микобактерия может распространиться по всему организму через кровь и лимфу.

Важно учитывать, что когда палочка Коха попадает в здоровые верхние дыхательные пути, которые работают правильно, то такие дыхательные пути способны удержать палочки Коха и вместе со слизью вывести значительную часть этих микобактерий из организма. Однако для человека со слабым иммунитетом хватит и одной палочки, чтобы произошло заражение.



Основным источником заражения выступают люди, зараженные открытой формой туберкулеза. Механизмом передачи туберкулеза в большинстве случаев становится воздушно-капельный путь, когда палочки Коха попадают в воздух при кашле или чихании больного человека и тут же вдыхаются здоровым человеком. Кроме этого, палочки Коха, находящиеся в высвобожденной в процессе кашля мокроте, могут превратиться в пылинки и осесть на поверхности.



Также имеет довольно большое распространение возможность заражения алиментарным путем, когда болезнетворные микобактерии попадают в организм человека при употреблении в пищу зараженных продуктов или воды.



Контактный путь – еще один способ заразиться туберкулезом. Этот способ мало распространен, тем не менее, возможны случаи заражения туберкулезом через поврежденные участки кожи или слизистую оболочку.



В редких случаях встречается внутриутробное инфицирование, когда через заражение плаценты происходит заражение плода. Аракелян Лилит Лерниковна Детский инфекционист

Врач-инфекционист добавила, что смертность от туберкулеза по всему миру до сих пор находится на высоком уровне. Учитывая этот факт, а также то, что туберкулез является социально опасным заболеванием, вакцинация БЦЖ против туберкулеза делается одной из первых каждому новорожденному ребенку.

На заболеваемость влияют различные факторы:

состояние здоровья,

качество питания,

образ жизни.

Одними из главных факторов риска можно считать вредные привычки (курение, чрезмерное употребление алкоголя), неправильное питание, постоянный стресс, ослабленную иммунную систему.

Псориаз: что это такое и какие способы лечения существуют?

Псориаз - это кожное заболевание, вызывающее сыпь с чешуйчатыми пятнами, чаще всего на коленях, локтях и туловище. Недуг доставляет дискомфорт человеку, мешая спать и затрудняя концентрацию внимания.

По словам врача-дерматовенеролога Натальи Козловой, причины появления псориаза до конца неизвестны.

Исследователи полагают, что свою роль играют как генетика, так и факторы окружающей среды. В качестве ведущей причины, объясняющей возникновение псориаза, также рассматривается дисфункция иммунной системы.

Козлова Наталья Николаевна Заведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог

Симптомы болезни:

Пятнистая сыпь: от пятен, похожих на перхоть, до крупных высыпаний на большей части тела;

Высыпания пурпурного оттенка с серым налетом на коричневой или черной коже и розового или красного цвета с серебристым налетом на белой коже;

Мелкие шелушащиеся пятна (обычно встречаются у детей);

Сухая, потрескавшаяся кожа, которая может кровоточить;

Зуд, жжение или болезненность.

В зависимости от локализации патологического процесса выделяют различные виды болезни. Наиболее распространенный тип недуга – вульгарный псориаз, когда на коже появляются четко очерченные розовые папулы, покрытые серебристо-белыми чешуйками. Иногда наблюдается пустулезный псориаз, характеризующийся появлением гнойничков на фоне покрасневшей кожи, чаще в области свода стоп или ладоней. Тяжело протекает генерализованный псориаз Цумбуша: на покрасневшей коже появляются мелкие гнойные пузырьки, которые, сливаясь, образуют «гнойные озера».

Козлова Наталья Николаевна Заведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог

Как отметила медик, опасность псориаза в том, что пациенты, страдающие заболеванием, подвержены риску развития других болезней, таких как:

псориатический артрит;

глазные заболевания: конъюнктивит, блефарит и увеит;

ожирение;

диабет 2 типа;

психические расстройства: низкая самооценка и депрессия.

Существует множество методов лечения недуга. Некоторые из них замедляют рост новых клеток кожи, другие снимают зуд и сухость кожи. Наиболее распространенными их них являются:



1)Стероидные кремы;

2)Увлажняющие средства для сухой кожи;

3)Угольная смола (распространенное средство для лечения псориаза кожи головы, выпускаемое в виде лосьонов, кремов, пен, шампуней и растворов для ванн);

4)Крем или мазь на основе витамина D.



Лечение более тяжелых форм псориаза включает в себя: световую терапию ультрафиолетом; употребление ретиноидов, циклоспорина и биологических препаратов, блокирующих части иммунной системы организма.

Козлова Наталья Николаевна Заведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог

Необходимо обратиться за медицинской помощью к специалисту, если проблема причиняет вам дискомфорт и боль, вызывает беспокойство по поводу внешнего вида вашей кожи или не улучшается при самостоятельном лечении.

Сильный кашель без причины: что провоцирует?

Как рассказал врач Максим Елисеев, резкий сильный кашель, как правило, не бывает без причины. Сам факт возникновения кашля - это защитная реакция нашего организма, которая регулируется головным мозгом.

Если же человек резко и сильно начинает кашлять, возможно он чем либо поперхнулся, в таком случае категорически нельзя стучать по спине или между лопаток, а необходимо провести приём Геймлиха.



Другой вариант развития кашля, может быть связан с резкой аллергической реакцией нашего организма после прямого контакта с аллергеном: шерстью домашних животных, пыльцой цветущих растений, пылью и другими. В таком случае необходимо незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь, обеспечить по возможности приток свежего воздуха.



Если же человек знает, что у него бывало такое ранее, ему знакомы десенсибилизирующие лекарственные средства, которые можно использовать в этом случае.



Сильный приступообразный кашель может возникать у человека страдающего бронхиальной астмой в ответ на пропущенный приём лекарственного препарата или как реакция на провоцирующий аллерген. В таком случае обычно человек чётко знает, каким препаратом можно курировать данное состояние. Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург