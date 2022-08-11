Биологи сообщили новые подробности о вирусе Ланъя

Биологи из Китая сообщили, что передача вируса Ланъя от человека к человеку маловероятна.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ученые из Пекинского Института микробиологии и эпидемиологии выпустили отчет, в котором они сообщили, что 35 человек в Китае заразились вирусом Ланъя от землероек, а также подробно описали симптомы у заболевших. Отчет опубликован в The New England Journal of Medicine.

35 заболевших ранее неизвестным генипавирусом — жители восточной провинциях Китая Шаньдун и центральной провинции Хэнань. Вирус получил название Langya henipavirus или LayV.

Ученые проверили на наличие генипавируса как диких, так и домашних животных. Генетический материал вируса Ланъя чаще всего находили у землероек — похожих на мышей млекопитающих, которые, как предполагают авторы, и являются природным резервуаром патогена.

Симптомы заражения включают лихорадку, усталость, кашель, тошноту и головные боли. У некоторых пациентов также развились аномалии клеток крови, у 35% обнаружили нарушения функции печени, а у 8% — почек. Смертельные или тяжелые случаи заболевания пока не известны.