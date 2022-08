Биологи сообщили новые подробности о вирусе Ланъя

Ученые из Пекинского Института микробиологии и эпидемиологии выпустили отчет, в котором они сообщили, что 35 человек в Китае заразились вирусом Ланъя от землероек, а также подробно описали симптомы у заболевших. Отчет опубликован в The New England Journal of Medicine.